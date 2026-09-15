Le Ballon d’Or lui tendait les bras, ce joueur du PSG a disparu

Il joue tous les matchs, ne sort jamais, Vitinha est le métronome du PSG. Mais le milieu de terrain portugais est à bout de souffle en ce début de saison.

Comme chaque fin d’été désormais, le PSG truste les places chez les candidats pour le Ballon d’Or. Cela ne garantit pas qu’un joueur de Luis Enrique sera l’élu comme l’an dernier avec Ousmane Dembélé, mais les talents sont tellement nombreux qu’ils peuvent tous postuler à court terme à la récompense suprême. La saison dernière, c’est Vitinha qui avait failli créer la sensation en prenant le troisième marche du podium, derrière Dembélé et Yamal, avec 703 points, devant des joueurs comme Mohamed Salah, Raphinha ou Kylian Mbappé.

Vitinha ne se repose jamais

Le Portugais était le grand artisan du succès parisien en Ligue des Champions, que ce soit grâce à sa maitrise technique, son sens du jeu, et même sa frappe de balle aux abords de la surface. Sur ces derniers mois, on ne peut pas en dire de même de l’ancien du FC Porto, qui a perdu de son influence, marque beaucoup moins, et ne semble plus au top de sa forme physique. Une disparition inquiétante que Pierre Ménès confirme.

« Il faut bien voir que que dans le PSG dont Luis Enrique est l’empereur de la rotation, tout le monde tourne sauf Vitinha. Cela en dit long de la très haute estime dans laquelle Luis Enrique tient le joueur portugais. Depuis les deux derniers mois de la saison dernière, il n’en peut plus. Cela ne se traduit pas forcément dans les statistiques, mais au niveau de l’intensité, de la qualité de passe, de la prise de risque ou des idées avec le ballon, c’est l’ombre de lui-même. Cela s’est grandement vu à Brest. Il faudrait le laisser fouler », a demandé l’ancien consultant de Canal+ sur sa chaine Youtube.

Un constat que Luis Enrique, si friand cette saison de l’idée de mettre des joueurs au repos, n’a pas encore fait avec Vitinha, qui empile les matchs. Cette saison, il a disputé la totalité des matchs sans sortir. Et sur les deux dernières saisons, il totalise 109 matches en deux ans, sans même compter les rencontres internationales.