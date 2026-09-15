OM : Frank McCourt convoqué !

Frank McCourt est sommé de s'expliquer après l'été catastrophique vécu par l'Olympique de Marseille. Le propriétaire de l'OM ne peut pas continuer à se planquer selon une légende du club.

Ceux qui pensaient avoir tout connu à Marseille en sont pour leurs frais. Frank McCourt, qui a payé de sa poche tous les mercatos depuis des années, a réglé les dettes chaque été et a déboursé plus de 700 millions d’euros pour mettre l’OM à flots, a décidé de couper brutalement le robinet. L’équipe n’a plus vraiment de sens, car tous les joueurs étaient en vente, et aucun recrutement n’a eu lieu. Il y a des déséquilibres flagrants et c’est Bruno Genesio qui doit essayer de composer une équipe pour être dans la première partie de tableau avec ce qu’il a sous la main.

McCourt doit reconnaitre ses fautes

Mais pour Eric Di Meco, une voix qui porte à Marseille, le vrai problème est ailleurs. Frank McCourt a décidé de stopper les investissements, mais il serait bien qu’il assume et évoque ce changement radical dans les médias pour informer les supporters de la situation. L’ancien latéral gauche veut voir l’Américain reconnaitre ses erreurs, ce qui serait un bon début, et amener au moins une ligne de conduite publiquement connue pour cette nouvelle politique de l’OM.

« A un moment donné, on aimerait l’entendre l’actionnaire ! Et on aimerait même l’entendre dire que depuis qu’il est arrivé au club, il a laissé les rênes à des gens qui ont mis le club en danger, et qu’aujourd’hui il a été obligé de faire des choix forts parce qu’il n’a plus envie de mettre des sous, et que l’équipe qu’il y a aujourd’hui c’est une équipe moyenne qui va faire ce qu’elle peut. Moi je veux bien qu’on tombe sur Bruno Génésio, mais quand on l’a contacté, je me demande même si les dirigeants qui sont restés, l’actionnaire et le directeur sportif, étaient au courant qu’il y aurait autant d’efforts à faire quand ils l’ont contacté. Je suis sûr que si on lui avait dit ‘tu vas perdre tes cinq meilleurs joueurs, et tu auras zéro mec’, mais jamais de la vie un club qui veut venir un entraineur lui dit ça. C’est impossible », a demandé sur RMC Eric Di Meco, qui ne souhaite pas que l’on tombe sur Bruno Genesio dans ces conditions. Le champion d’Europe 1993 est persuadé que pas grand monde n’était au courant de l’ampleur du désastre financier à l’OM, et que Grégory Lorenzi ou Bruno Genesio auraient peut-être fait demi-tour si on leur avait dit la vérité.