Serie A : L'Inter fait le show et reste en tête

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Jo la frite arrête d’inventer le jour que tu me verras chialer il est pas prêt d’arriver trou de balle que tu es! Déjà que le Français tu le comprends pas!! Il a pas dit je suis l’élu !! Il a dit j’ai toujours étais pris pour l’élu et oui tu vois la nuance l’école c’était pas ton truc ça se voit à ta façon de parler en plus tu te prends pour un caïd mais 🤣🤣🤣🤣🤣