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Serie A : L'Inter fait le show et reste en tête

Serie A14 sept. , 23:04
parGuillaume Conte
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Match fou entre l'Inter Milan et l'Udinese, avec une victoire 5-3 des Lombards, qui étaient menés 0-2 après 16 minutes. Marcus Thuram a participé à la fête et l'Inter revient à égalité avec la Roma en tête du classement de Serie A.
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RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Qu'il faut défendre quand on joue au foot ? Oui c'est choquant pour un mongole de première comme toi qui comprend rien au ballon sans doute.

Tottenham : De Zerbi, un limogeage à 60 millions d’euros

Le championnat Anglais c'est un autre délire.

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Ben ya des tocard partout dc yen a forcément aussi à pris et jo la frite en est un c’est indéniable

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Jo la frite arrête d’inventer le jour que tu me verras chialer il est pas prêt d’arriver trou de balle que tu es! Déjà que le Français tu le comprends pas!! Il a pas dit je suis l’élu !! Il a dit j’ai toujours étais pris pour l’élu et oui tu vois la nuance l’école c’était pas ton truc ça se voit à ta façon de parler en plus tu te prends pour un caïd mais 🤣🤣🤣🤣🤣

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

@leogets, qu il est loin le temps ou tu t embrouillais avec GregRoi et qu il te prenait pour un Parisien déguisé en Lyonnais, t essayais a l epoque d etre objectif, maintenant les temps on changeait tu vois meme des "tocards" de Parisien ...

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