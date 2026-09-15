« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

Equipe de France15 sept. , 9:40
parGuillaume Conte
5
Ajouter comme source préférée sur Google
La tension monte autour des Bleus, et notamment entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, qui se disputent le Ballon d'Or.
A plus d’un mois de l’attribution du Ballon d’Or, la tension monte entre les deux principaux prétendants français de la récompense. Coéquipier chez les Bleus et même pendant une année au PSG, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont répondus par médias interposés, chose assez rare de nos jours. Le capitaine des Bleus avait, dans un long entretien à France Football, expliqué que les attentes autour de l’ancien rennais n’avaient pas été aussi fortes que pour lui, ce qui est difficile à contester quand on connait l’histoire des deux joueurs.
Mais après le match face à Brest, dans un passage télévisuel préparé à l’avance selon RMC, Ousmane Dembélé a pris la parole sur Ligue 1+ pour répondre à Mbappé. « Vous savez, j'ai toujours été au fond de la classe, en train de travailler, dur. Dans toute ma carrière, je n'ai pas dit un mot, j'ai travaillé énormément. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais été l'élu. Mais j'ai bossé énormément », a glissé le Ballon d’Or 2025-2026, en reprenant le mot « élu » précisément utilisé par l’attaquant du Real Madrid.

Ambiance tendue à Clairefontaine ?

Une joute médiatique qui n’aide pas à la sérénité à une semaine de la réunion collective des Bleus à Clairefontaine. Mais le malaise est bien présent, et cette mésentente entre les deux hommes est profonde selon Walid Acherchour. « Dembélé n'aurait pas du répondre à Mbappé, car ça montre une certaine susceptibilité. Il se trompe de déclaration quand il parle de l’élu. Mais ça témoigne d'une accumulation et il veut dire "stop". Si Mbappé doit crever un ami pour le Ballon d'or, il le fera, c'est le sentiment que doit avoir Dembélé et ce n'est peut-être pas sa conception de l’amitié », a fait savoir le consultant, qui remet quand même en doute l’entente collective de l’équipe de France avec cette guerre dans les médias.
« Est-ce que ça influer sur l’avenir en équipe de France ou pas ? On n’en est pas là. On sait qu’il y a beaucoup d’hypocrisie dans le football, mais ça montre que Mbappé avec les autres, il y a quand même un point d’interrogation », a expliqué Walid Acherchour, pour qui cela pourrait peser sur l’ambiance au sein du groupe tricolore, qui va tout de même disputer quatre matchs d’affilée et rester plus de trois semaines ensemble.
Articles Recommandés
psg ol francois letexier arbitrera le choc de la ligue 1 icon dib 110123 10 131 358598
Ligue 1

L'arbitre d'OM-PSG n'est pas validé à Marseille

Om Quel Joueur Litalie Sideree Par Balerdi
OM

OM : Quel joueur, l’Italie sidérée par Balerdi

Lol Et Rien Dautre Il Na Pas Hesite Une Seconde
OL

L'OL et rien d'autre, il n'a pas hésité une seconde

Le Ballon Dor Lui Tendait Les Bras Ce Joueur Du Psg A Disparu
PSG

Le Ballon d’Or lui tendait les bras, ce joueur du PSG a disparu

Fil Info

15 sept. , 11:30
L'arbitre d'OM-PSG n'est pas validé à Marseille
15 sept. , 11:00
OM : Quel joueur, l’Italie sidérée par Balerdi
15 sept. , 10:30
L'OL et rien d'autre, il n'a pas hésité une seconde
15 sept. , 10:00
Le Ballon d’Or lui tendait les bras, ce joueur du PSG a disparu
15 sept. , 9:20
OM : Genesio le roi des excuses, il demande des changements
15 sept. , 9:00
ASSE : Un bout de match par an, les Verts font le ménage
15 sept. , 8:40
OL : Fonseca prépare des surprises à la pelle pour Anderlecht
15 sept. , 8:20
PSG : Désiré Doué écarté du 11, Ferran Torres fait des dégâts
15 sept. , 8:00
OM : Frank McCourt convoqué !

Derniers commentaires

OM : Quel joueur, l’Italie sidérée par Balerdi

Balerdi a du potentiel mais il n'arrivait plus a l'exprimer à l'OM !

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

Le repli défensif se travaille aussi et là toujours pas de progrés sans parler du pressing .

Dénoncé à la Ligue, Monaco va prendre cher

Le problème c'est que cela créé une jurisprudence qui doit être prise en compte. Brunner doit prendre autant voire plus car c'était clairement pour viser les supporters.

Le Ballon d’Or lui tendait les bras, ce joueur du PSG a disparu

Le laisser fouler ? Ce qui veut dire ?

OM : Quel joueur, l’Italie sidérée par Balerdi

Balerdi lâché par le Vélodrome retrouve la grinta à Rome. C'est bien fait pour les supporters de l'OM qui ne lui ont jamais pardonné ses erreurs. Balerdi va faire trembler les attaquants de Ligue A.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading