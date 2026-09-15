« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

La tension monte autour des Bleus, et notamment entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, qui se disputent le Ballon d'Or.

A plus d’un mois de l’attribution du Ballon d’Or, la tension monte entre les deux principaux prétendants français de la récompense. Coéquipier chez les Bleus et même pendant une année au PSG, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont répondus par médias interposés, chose assez rare de nos jours. Le capitaine des Bleus avait, dans un long entretien à France Football, expliqué que les attentes autour de l’ancien rennais n’avaient pas été aussi fortes que pour lui, ce qui est difficile à contester quand on connait l’histoire des deux joueurs.

Mais après le match face à Brest, dans un passage télévisuel préparé à l’avance selon RMC, Ousmane Dembélé a pris la parole sur Ligue 1+ pour répondre à Mbappé. « Vous savez, j'ai toujours été au fond de la classe, en train de travailler, dur. Dans toute ma carrière, je n'ai pas dit un mot, j'ai travaillé énormément. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais été l'élu. Mais j'ai bossé énormément », a glissé le Ballon d’Or 2025-2026, en reprenant le mot « élu » précisément utilisé par l’attaquant du Real Madrid.

Ambiance tendue à Clairefontaine ?

Une joute médiatique qui n’aide pas à la sérénité à une semaine de la réunion collective des Bleus à Clairefontaine. Mais le malaise est bien présent, et cette mésentente entre les deux hommes est profonde selon Walid Acherchour. « Dembélé n'aurait pas du répondre à Mbappé, car ça montre une certaine susceptibilité. Il se trompe de déclaration quand il parle de l’élu. Mais ça témoigne d'une accumulation et il veut dire "stop". Si Mbappé doit crever un ami pour le Ballon d'or, il le fera, c'est le sentiment que doit avoir Dembélé et ce n'est peut-être pas sa conception de l’amitié », a fait savoir le consultant, qui remet quand même en doute l’entente collective de l’équipe de France avec cette guerre dans les médias.

« Est-ce que ça influer sur l’avenir en équipe de France ou pas ? On n’en est pas là. On sait qu’il y a beaucoup d’hypocrisie dans le football, mais ça montre que Mbappé avec les autres, il y a quand même un point d’interrogation », a expliqué Walid Acherchour, pour qui cela pourrait peser sur l’ambiance au sein du groupe tricolore, qui va tout de même disputer quatre matchs d’affilée et rester plus de trois semaines ensemble.