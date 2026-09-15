« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

Balerdi a du potentiel mais il n'arrivait plus a l'exprimer à l'OM !
Le repli défensif se travaille aussi et là toujours pas de progrés sans parler du pressing .
Le problème c'est que cela créé une jurisprudence qui doit être prise en compte. Brunner doit prendre autant voire plus car c'était clairement pour viser les supporters.
Le laisser fouler ? Ce qui veut dire ?
Balerdi lâché par le Vélodrome retrouve la grinta à Rome. C'est bien fait pour les supporters de l'OM qui ne lui ont jamais pardonné ses erreurs. Balerdi va faire trembler les attaquants de Ligue A.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
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|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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🗨️ @walidacherchour : "Dembélé n'aurait pas du répondre à Mbappé, car ça montre une certaine susceptibilité. Mais ça témoigne d'une accumulation et il veut dire "stop". Si Mbappé doit crever un ami pour le Ballon d'or, il le fera, c'est le sentiment que doit avoir Dembélé et ce