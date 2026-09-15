L'OL et rien d'autre, il n'a pas hésité une seconde
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L'OL et rien d'autre, il n'a pas hésité une seconde

OL15 sept. , 10:30
parHadrien Rivayrand
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L'OL a fait quelques beaux coups cet été lors du mercato. Le jeune Kaïl Boudache a notamment rejoint les rangs de Paulo Fonseca.
L'Olympique Lyonnais aura de belles ambitions cette saison dans toutes les compétitions. Le club rhodanien fait toujours face à des difficultés financières, mais sa situation s'est tout de même nettement améliorée. Cet été, lors du marché des transferts, l'OL a même pu réaliser quelques jolis coups. Kaïl Boudache a notamment rejoint les rangs lyonnais dans le cadre d'une arrivée gratuite. L'Algérien de 20 ans avait pourtant d'autres propositions alléchantes, mais n'a pas hésité longtemps au moment où les pensionnaires du Groupama Stadium se sont intéressés à lui.

Boudache ne voulait signer qu'à l'OL 

Lors d'une interview accordée au Progrès, le natif d'Alès a en effet confié qu'il avait choisi Lyon par amour pour le club, ce qui l'a notamment conduit à écarter une première signature professionnelle à Nice : « Quand j’ai su que l’OL était intéressé, qu’il y avait des négociations, c’était clair dans mon esprit, je voulais aller à Lyon, dans un club où je pourrais exprimer mon potentiel. Tous les autres clubs ne comptaient plus, et Nice est venu un peu tard. Les premiers contacts avec l’OL sont arrivés après le match contre Nice (2-0) au Groupama Stadium en février. (...) Tout était aligné, c’était exceptionnel. »

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Avec l'Olympique Lyonnais, Boudache a déjà pas mal enchaîné, lui qui a pris part à sept rencontres toutes compétitions confondues. Il aura prochainement l'occasion de disputer la Ligue Europa. Les Gones seront en déplacement à Anderlecht ce mercredi soir pour leurs débuts dans la compétition. L'occasion de se mettre encore un peu plus en lumière pour un joueur qui veut tout donner pour l'OL. Et ce n'est pas anodin aux yeux de Paulo Fonseca, qui croit beaucoup au potentiel de Boudache.
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