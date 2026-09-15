OL : Fonseca prépare des surprises à la pelle pour Anderlecht

Impérial la saison dernière en phase de saison régulière d'Europa League, l'OL espère avoir le même rendement tout en faisant tourner son effectif. Il y aura des retours et des surprises contre Anderlecht ce mercredi.

Si l’OM se demande s’il va pouvoir aligner une équipe compétitive en Europa League cette semaine, l’OL n’est tout de même pas dans cette situation. Mais cela n’empêche pas Paulo Fonseca de se poser des questions sur la composition d’équipe pour le match à Anderlecht de mercredi. Car le rythme a été soutenu depuis un mois, et en dehors du match à Toulouse où il y avait eu un gros burn-over, les titulaires ont enchainé et marquent le pas comme Corentin Tolisso, Loïs Openda et Tyler Morton notamment.

Ainsi, plusieurs changements sont envisagés selon L’Equipe, afin de conserver la dynamique de groupe, et relancer aussi quelques éléments oubliés. C’est le cas du gardien Rémy Descamps, qui a souvent répondu présent quand il a été sollicité, et pourrait, sans que ce soit forcément une habitude dans cette épreuve, avoir du temps de jeu à Bruxelles. Nouvel arrivant, Keita Nakamura manque clairement de rythme et devrait débuter contre Anderlecht, et ce pourrait aussi être le cas du revenant Clinton Mata. Très sollicité la saison dernière, l’Angolais a eu du mal à se relancer mais sa polyvalence et sa dimension physique peuvent faire du bien à l’OL dans les moments chauds.

Il reste à savoir si Paulo Fonseca va aussi relancer des éléments qui n’ont pas du tout donné satisfaction pour le moment. Notamment les deux joueurs écartés du groupe au Paris FC : Mohamed Ouédraogo et Julien Duranville. L’idée sera de trouver le juste milieu pour éviter de se mettre en danger en Europa League. Faire comme l’an dernier et assurer rapidement une qualification directe pour la phase finale permettrait d’éviter de surcharger les stars de l’équipe cet automne.