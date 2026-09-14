Lamine Yamal fait vomir Christophe Dugarry

La course au Ballon d'Or part en cacahuètes avec chacun qui se voit gagner la récompense suprême. Cela a le don de rendre fou Christophe Dugarry.

Eternel râleur des émissions de RMC, Christophe Dugarry a de quoi dire sur la course au Ballon d’Or. Tout le monde s’y met, et cela prend tout de même une dimension de cour d’école quand chacun estime être le meilleur, et surtout que les autres n’ont pas le niveau. Pour Kylian Mbappé, il est « l’élu » et à part Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, pas grand monde n’a mérité le Ballon d’Or ces dernières années.

La réponse est venue de Lamine Yamal, qui estime, malgré le bulletin annoncé comme serré, que seuls deux hommes peuvent prétendre au Graal, lui et Mbappé. L’ailier espagnol, assez neutre pendant le Mondial, estime même avoir été à un très bon niveau et mériter d’être sur le toit du monde. De quoi faire hurler Christophe Dugarry, qui n’en revient pas de voir les joueurs juger leur saison et se mettre des félicitations sans sourciller.

« J'ai les oreilles qui sifflent, les mecs parlent d'eux... C'est un truc de fou, je suis halluciné. Maintenant lui et Mbappé se tripotent et se donnent des bons points, comme quoi c’est nous les deux plus forts. Le football a tellement changé, je suis dégouté d'entendre ça. Cela me fait du mal mais tu peux pas t’imaginer à quel point », estime Christophe Dugarry, de voir que les joueurs, et les clubs également, font tout pour peser sur la victoire au Ballon d’Or, au détriment de tout le collectif mis en avant pendant le reste du temps.

S’il y a déjà eu des moments chauds autour du Ballon d’Or, notamment quand Cristiano Ronaldo boudait les remises de prix de Lionel Messi, ou que le Real Madrid n’a pas voulu envoyer Vinicius en apprenant que Rodri allait l’emporter, rarement les candidats directs au trophée n’auront fait un tel forcing pour avoir la récompense suprême d’un joueur de football.