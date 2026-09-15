OM : Genesio le roi des excuses, il demande des changements

Bruno Genesio échappait jusqu'à présent aux critiques malgré le mauvais début de saison de l'OM. C'est fini avec Jérome Rothen qui lui rentre directement dedans.

La victoire inaugurale contre Strasbourg avait permis de rêver à un début de saison canon de l’OM, malgré les nombreux départs. Car il reste bien évidemment un effectif avec de la qualité et des hommes forts à Marseille. Mais l’absence de profondeur de banc, et les faiblesses criantes à certains postes, rendent le bilan largement insuffisant pour la Ligue 1 , avec trois défaites consécutives.

Bruno Genesio ne s’en cache pas, il subit la situation et ne s’attendait clairement pas à vivre un début de saison comme cela. Malgré cela, dans le jeu, son équipe montre des choses intéressantes, comme lors des défaites à Monaco et à Rennes. Pas suffisant pour aller chercher des points et cela permet à Jérome Rothen de faire un constat sans concession de la situation.

Rothen ironise sur le formidable Genesio

Pour le consultant de RMC, Bruno Genesio est trop gentil et doit aussi rentrer dans le lard de ses joueurs pour leur demander d’être au niveau requis. Avec des changements évidents à faire selon lui. Un discours musclé de la part de l’ancien joueur du PSG et de Monaco, qui ironise même sur le « formidable » Bruno Genesio.

« A Rennes, tu peux perdre, cela reste un match de football, parfois tu as l’impression d’être meilleur et tu perds, car manque d’efficacité ou autre. En effet, l’OM a fait une première période plus que correcte. J’écoute le formidable entraineur qu’est Bruno Genesio et j’écoute ses déclarations après Monaco, après Paris FC et après Rennes, c’est trois défaites. Elle a joué une heure et a réussi à contrer une équipe de Rennes, et a été incapable de rivaliser ensuite. Après, tu perds le match, troisième défaite de suite. Mais le coup d’arrêt, c’est la défaite face au Paris FC. Au Vélodrome, tu dois au moins prendre un point, voire trois. Je veux bien qu’on minimise les défaites mais ils vont à Besiktas avec des joueurs jeunes et qui ont la tête sous l’eau. Il y a de grandes chances que tu perdes le match comme face à Rennes. On va dire quoi ‘ils ont rivalisé mais ils ont perdu’ ? Après, c’est le Clasico dimanche soir. Il faut arrêter d’embellir les défaites, car il n’y a rien à embellir. Bruno Genesio est dans cette posture-là, ils vont être relégables mais la sérénité va être là car ils ont fait une bonne période contre Rennes et Monaco. Genesio doit appuyer là où ça fait mal et revoir sa composition d’équipe. Il y a des joueurs qui ont atteint le plafond de verre », a souligné Jérome Rothen, pour qui, malgré le peu de choix, Bruno Genesio doit faire les choses différemment à l’OM sous peine d’enchainer les défaites.