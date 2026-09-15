OM : Genesio le roi des excuses, il demande des changements

OM : Genesio le roi des excuses, il demande des changements

OM15 sept. , 9:20
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Bruno Genesio échappait jusqu'à présent aux critiques malgré le mauvais début de saison de l'OM. C'est fini avec Jérome Rothen qui lui rentre directement dedans.
La victoire inaugurale contre Strasbourg avait permis de rêver à un début de saison canon de l’OM, malgré les nombreux départs. Car il reste bien évidemment un effectif avec de la qualité et des hommes forts à Marseille. Mais l’absence de profondeur de banc, et les faiblesses criantes à certains postes, rendent le bilan largement insuffisant pour la Ligue 1, avec trois défaites consécutives.
Bruno Genesio ne s’en cache pas, il subit la situation et ne s’attendait clairement pas à vivre un début de saison comme cela. Malgré cela, dans le jeu, son équipe montre des choses intéressantes, comme lors des défaites à Monaco et à Rennes. Pas suffisant pour aller chercher des points et cela permet à Jérome Rothen de faire un constat sans concession de la situation.

Rothen ironise sur le formidable Genesio

Pour le consultant de RMC, Bruno Genesio est trop gentil et doit aussi rentrer dans le lard de ses joueurs pour leur demander d’être au niveau requis. Avec des changements évidents à faire selon lui. Un discours musclé de la part de l’ancien joueur du PSG et de Monaco, qui ironise même sur le « formidable » Bruno Genesio.
« A Rennes, tu peux perdre, cela reste un match de football, parfois tu as l’impression d’être meilleur et tu perds, car manque d’efficacité ou autre. En effet, l’OM a fait une première période plus que correcte. J’écoute le formidable entraineur qu’est Bruno Genesio et j’écoute ses déclarations après Monaco, après Paris FC et après Rennes, c’est trois défaites. Elle a joué une heure et a réussi à contrer une équipe de Rennes, et a été incapable de rivaliser ensuite. Après, tu perds le match, troisième défaite de suite. Mais le coup d’arrêt, c’est la défaite face au Paris FC. Au Vélodrome, tu dois au moins prendre un point, voire trois. Je veux bien qu’on minimise les défaites mais ils vont à Besiktas avec des joueurs jeunes et qui ont la tête sous l’eau. Il y a de grandes chances que tu perdes le match comme face à Rennes. On va dire quoi ‘ils ont rivalisé mais ils ont perdu’ ? Après, c’est le Clasico dimanche soir. Il faut arrêter d’embellir les défaites, car il n’y a rien à embellir. Bruno Genesio est dans cette posture-là, ils vont être relégables mais la sérénité va être là car ils ont fait une bonne période contre Rennes et Monaco. Genesio doit appuyer là où ça fait mal et revoir sa composition d’équipe. Il y a des joueurs qui ont atteint le plafond de verre », a souligné Jérome Rothen, pour qui, malgré le peu de choix, Bruno Genesio doit faire les choses différemment à l’OM sous peine d’enchainer les défaites.
Articles Recommandés
Asse Un Bout De Match Par An Les Verts Font Le Menage
ASSE

ASSE : Un bout de match par an, les Verts font le ménage

Ol Fonseca Prepare Des Surprises A La Pelle Pour Anderlecht
OL

OL : Fonseca prépare des surprises à la pelle pour Anderlecht

Psg Desire Doue Ecarte Du 11 Ferran Torres Fait Des Degats
PSG

PSG : Désiré Doué écarté du 11, Ferran Torres fait des dégâts

Om Frank Mccourt Convoque
OM

OM : Frank McCourt convoqué !

Fil Info

15 sept. , 9:00
ASSE : Un bout de match par an, les Verts font le ménage
15 sept. , 8:40
OL : Fonseca prépare des surprises à la pelle pour Anderlecht
15 sept. , 8:20
PSG : Désiré Doué écarté du 11, Ferran Torres fait des dégâts
15 sept. , 8:00
OM : Frank McCourt convoqué !
14 sept. , 23:04
Serie A : L'Inter fait le show et reste en tête
14 sept. , 23:00
Lamine Yamal fait vomir Christophe Dugarry
14 sept. , 22:40
L2 : Le Red Star tape Metz et fait la grosse opération
14 sept. , 22:30
Tottenham : De Zerbi, un limogeage à 60 millions d’euros
14 sept. , 22:00
Zéro but avec l'OL, Boudache promet de changer ça

Derniers commentaires

OL : Fonseca prépare des surprises à la pelle pour Anderlecht

Trop beaucoup ? Ça fait mucho mucho… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

personne egale aucun club reste concentré je suis pas comme toi a insulté tout le monde

OM : Frank McCourt convoqué !

Ca serait bien que l'interrogatoire soit mené par un leader comme Rachid Zeroual qui maitrise parfaitement ces sujets et qui n'a aucun parti pris dans cette histoire!

PSG : Désiré Doué écarté du 11, Ferran Torres fait des dégâts

On connaît les qualités physiques et techniques de DOUÉ même s’il doit encore progresser et FERRAN TORRES est certes un bon joueur mais il ne faut pas s’emballer sinon il serait encore à BARCELONE .

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Rien contre personne ? 🤡 A d'autres, surtout pas à moi 😉

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading