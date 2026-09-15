PSG : Désiré Doué écarté du 11, Ferran Torres fait des dégâts

Le début de saison impérial de Ferran Torres fait une victime : Désiré Doué. L'attaquant français perd de l'influence et du temps de jeu, alors que son avenir sera bientôt étudié.

Homme fort de la deuxième victoire en Ligue des Champions du PSG, Désiré Doué a connu un été moins réjouissant. Que ce soit avec les Bleus, où il a subi la concurrence de Bradley Barcola, ou avec Paris lors de cette reprise, l’ancien joueur du Stade Rennais est apparu moins tranchant. Moins décisif également puisqu’après son petit festival face à Aston Villa (un but et une passe décisive), il n’a plus été décisif une seule fois. Discret lors de ses dernières apparitions, notamment à Rennes ou contre Brest, l’attaquant de 21 ans a perdu son statut de titulaire.

Désiré Doué perd son statut de titulaire

Un redressement dans la hiérarchie certes changeante de Luis Enrique, mais qui s’explique aussi par le recrutement et l’avènement de Ferran Torres. L’Espagnol est lui aussi très polyvalent, il est décisif, et propose des solutions différentes que celles d’un ailier de débordement. Il avait été question de remettre parfois Désiré Doué dans le coeur du jeu, pour donner une solution de plus à l’entraineur espagnol à ce niveau, mais cela ne s’est pas encore vérifié.

L’Equipe dévoile ce mardi que le clan de Désiré Doué n’est pas inquiet, car cette baisse de temps de jeu et d’efficacité ne correspond pas à un problème physique ou moral, mais simplement à la vérité du moment. Toutefois, ce sont des éléments qui seront pris en compte si jamais le PSG veut attaquer le gros dossier des prochains mois, à savoir sa prolongation de contrat qui a toujours été ciblée. Des premiers contacts ont eu lieu en ce sens révèle L'Equipe, sans que cela n'aille bien loin pour le moment.

Malgré son arrivée de Rennes pour 50 millions d’euros, Désiré Doué possède encore un « petit » salaire à Paris, avec seulement la 14e fiche de paye de l’effectif. Il y a encore un monde pour se dire que le natif d’Angers aura une meilleure reconnaissance loin de Paris, comme a pu se dire Bradley Barcola. Mais nul doute que son temps de jeu sera surveillé de près dans les prochains mois, car son entourage ne souhaite pas voir son joueur être moins utilisé par Luis Enrique que par le passé. Cela peut se comprendre, mais force est de constater que le PSG s’est beaucoup renforcé en attaque, et que le moindre coup de moins bien est désormais sanctionné par le technicien en chef du club parisien.