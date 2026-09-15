ASSE : Un bout de match par an, les Verts font le ménage

ASSE : Un bout de match par an, les Verts font le ménage

ASSE15 sept. , 9:00
parGuillaume Conte
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Dernier mouvement de l'été pour l'ASSE avec le départ de Strahinja Stojkovic, qui n'a jamais réussi à convaincre malgré l'investissement fait pour le faire venir de Belgrade il y a un an.
Le mercato 2025, qui devait être celui de la remontée dans l’élite, n’a pas été une réussite à l’AS Saint-Etienne. Les Verts en font encore les frais en ce mois de septembre. Strahinja Stojkovic, recruté pour 2,8 millions d’euros à l’Etoile Rouge de Belgrade, n’a jamais convaincu au poste d’arrière droit. Le Serbe s’était engagé pour trois saisons avec les Verts, mais il est resté sur le banc pendant tout le championnat, ne connaissant que 27 minutes de temps de jeu lors d’une défaite coûteuse face au Mans en octobre 2025. Ensuite, cela a été direction le National 3 avec la réserve, et de très rares passages sur le banc en Ligue 2.
Un long supplice auquel l’ASSE vient de mettre fin en renvoyant Strahinja Stojkovic en Serbie. Le défenseur de 19 ans a été prêté à l’OFK Belgrade, sans option d’achat, avec donc de grandes chances de le voir revenir en juin 2027 dans le Forez. L’idée était surtout de se séparer d’un joueur qui n’aurait pas joué de la saison, et tenter de le relancer dans son pays natal.
« Avec des qualités athlétiques indéniables mais loin du compte tactiquement et techniquement, il n'avait eu droit qu'à 22 minutes de jeu en Ligue 2 sur un seul match l'an passé (0 depuis le début de saison) », résume ainsi Le Progrès à propos d’un joueur qui n’aura pas marqué les esprits, malgré la somme non négligeable dépensée pour le faire venir en 2025.
Avec cette dernière transaction, l’ASSE tourne donc la page de ce mercato en allégeant son effectif. L’idée est désormais de se concentrer pleinement sur le championnat après la défaite subie à Dunkerque ce week-end, et qui met un sérieux coup de frein au très bon début de saison des Verts. Nouveau rendez-vous décisif pour Saint-Etienne dès ce samedi, avec un déplacement délicat à Metz.
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