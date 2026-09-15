ASSE : Un bout de match par an, les Verts font le ménage

Bon, le ‘ gros burn-over’ , c’est vraiment un truc de Zinzins … 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Trop beaucoup ? Ça fait mucho mucho… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
personne egale aucun club reste concentré je suis pas comme toi a insulté tout le monde
Ca serait bien que l'interrogatoire soit mené par un leader comme Rachid Zeroual qui maitrise parfaitement ces sujets et qui n'a aucun parti pris dans cette histoire!
On connaît les qualités physiques et techniques de DOUÉ même s’il doit encore progresser et FERRAN TORRES est certes un bon joueur mais il ne faut pas s’emballer sinon il serait encore à BARCELONE .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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ℹ️ L’ASSE et l'OFK Belgrade (Serbie) ont trouvé un accord pour le prêt sans option d'achat de Strahinja Stojkovic jusqu'à la fin de saison 2026/2027. Le défenseur rejoint ainsi le sixième du dernier exercice de la Jelen SuperLiga. Bonne saison Strahinja !