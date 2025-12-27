OM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au Brésil

ICONSPORT_274575_0022

Parmi les pistes prioritaires à l'Olympique de Marseille cet hiver figure celle menant à Jorge Carrascal. Le milieu de terrain de Flamengo est désiré par Roberto De Zerbi en personne. Cependant, le club brésilien ne fera aucun cadeau aux Marseillais.
La Coupe Intercontinentale de la FIFA avait favorisé une union entre l'Olympique de Marseille et Flamengo. La formation phocéenne soutenait le club brésilien dans sa finale contre le Paris Saint-Germain. Une semaine plus tard seulement, le divorce du couple est déjà acté. Un homme est à l'origine de cette rupture brutale, Jorge Carrascal. Le milieu de terrain colombien est dans le viseur de l'OM au mercato hivernal. Une approche favorisée en interne par Roberto De Zerbi qui le juge indispensable pour son projet de jeu.

Flamengo demande 20 ME pour Carrascal

Selon les informations de AS, les dirigeants marseillais ont approché leurs homologues brésiliens pour le transfert de Jorge Carrascal. Une offre orale de 15 millions d'euros a déjà été faite. Elle a été accueillie froidement par le club carioca. Le vainqueur de la Copa Libertadores 2025 refuse de lâcher un élément essentiel de son onze à ce prix. Flamengo exige que l'OM débourse au moins 20 millions d'euros pour espérer récupérer le Colombien. Une hausse de prix expliquée pour deux raisons.
Tout d'abord, un tel montant est mis en avant pour dissuader Marseille dans le dossier. Flamengo veut encore profiter de Jorge Carrascal lors des prochains mois. Deuxièmement, une telle demande se veut plus conforme à la situation actuelle au mercato. Le milieu colombien de 27 ans est convoité par d'autres clubs européens. Une formation inconnue proposerait déjà 25 millions d'euros selon le journaliste Ekrem Konur. Le dernier mot sera pour Carrascal. Ce dernier privilégie pour le moment son club actuel en attendant la coupe du monde 2026 et une éventuelle participation avec la Colombie.
