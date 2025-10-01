LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Ligue des champions, phase de ligue, 2e journée

Stade Olympique Lluis Companys

Buts : F.Torres (19e) pour Barcelone ; Mayulu (38e), Ramos (90e) pour le PSG

Avec une équipe très remaniée, le PSG a frappé un grand coup en gagnant à Barcelone 1-2. Un succès acquis sur le gong mais largement mérité.

Un choc digne d'une finale européenne sans l'équipe pour. Le PSG débarquait à Barcelone sans Dembélé, Doué et Kvaratskhelia. Joao Neves rejoignait la liste des forfaits à quelques minutes du coup d'envoi. De quoi mettre en difficulté les Parisiens qui subissaient la domination catalane et surtout la technique de Yamal. Le prodige était dans tous les bons coups, servant notamment Torres qui effaçait Chevalier d'un crochet avant de buter sur l'héroïque Zabarnyi devant sa ligne (14e). Le PSG cédait finalement sur une perte de balle de Vitinha, exploitée par Yamal et conclue par Ferran Torres. Après une très mauvaise première demi-heure, le PSG réagissait enfin.

Hakimi sollicitait Szczesny sur un coup-franc avant l'égalisation signée Mayulu. Le titi profitait d'un raid superbe de Mendes et d'une défense catalane fébrile. Le PSG avait fait tourner le match, mettant en grande difficulté le Barça après le repos. Les situations dangereuses s'accumulaient sur la cage barcelonaise. Derrière, le seul moment chaud à gérer pour Paris était un sauvetage d'Hakimi devant une frappe d'Olmo. Comme pressenti, le PSG punissait Barcelone en fin de match sur un contre conclu par Ramos. 2-1, le PSG remporte son deuxième succès en deux matchs. Une sacrée prouesse au vu des absences et un beau message pour l'Europe.