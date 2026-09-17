La prolongation de Doué au PSG s’accélère

Avec quasiment trois ans d'avance sur sa fin de contrat, le PSG est bien parti pour blinder la prolongation de Désiré Doué, réceptif à cette proposition de son club.

A peine la vague de prolongation officialisée à l’occasion du récent match contre Monaco, le PSG s’attaque à la deuxième partie. Pour le moment, Luis Campos peut dormir tranquille, aucun joueur parisien ne voit son contrat arriver à échéance à court terme. Mais le directeur sportif portugais sait bien que l’anticipation est la clé de tout, et depuis le départ gratuit de Kylian Mbappé au Real Madrid, il est impensable pour le PSG de voir un élément fort arriver au bout de son contrat.

Le PSG ne perd pas de temps pour Doué

Concurrents pour le Ballon d’Or, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé discutent d’une prolongation de contrat avec le double champion d’Europe, et cela semble bien parti dans les deux cas. Mais un autre joueur offensif, absent par contre de la liste des 30 pour le Ballon d’Or, et même mis de côté par Luis Enrique sur les derniers matchs, voit le PSG lui attribuer une confiance absolue. C’est Désiré Doué, souvent déterminant dans les grands matchs, et qui a confirmé ces deux dernières années les espoirs placés en lui par le club de la capitale.

Sous contrat jusqu’en 2029, l’ailier parisien de 21 ans discutait depuis quelques semaines d’une éventuelle prolongation. Le PSG a décidé de ne pas perdre de temps selon L'Equipe. ainsi, il lui a effectué une première proposition de prolongation jusqu’en 2031 ou 2032, avec forcément une revalorisation salariale à la clé, lui qui n’est pas dans les 10 premiers salaires du club actuellement. Le PSG ne perd pas de temps avec quasiment trois ans d’avance sur la fin de contrat, mais cela permettra à l’ancien rennais d’être récompensé de ses performances, et à Paris d’écarter tout concurrent éventuel venu de Premier League ou d’Espagne.

Selon L’Equipe, le joueur serait largement favorable à une prolongation, et tout semble donc bien parti même s’il y aura d’inévitables négociations dans les prochaines semaines.