OM-PSG : Interdiction des supporters, vers une surprise vendredi ?

OM-PSG : Interdiction des supporters, vers une surprise vendredi ?

PSG17 sept. , 20:30
parGuillaume Conte
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Malgré l'interdiction prononcée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône et le Ministère de l'Intérieur, l'appel du Collectif Ultras Paris est persuadé d'avoir encore sa chance de soutenir le PSG au Vélodrome ce dimanche.
Les supporters parisiens ne seront pas autorisés à se rendre à Marseille ce dimanche, pour le Classique de Ligue 1. Même si la décision avait déjà été dévoilée, l’arrêté officiel interdisant aux fans du PSG de se rendre dans la cité provençale ce week-end a été publié ce jeudi. La publication officielle du Ministère de l’Intérieur confirme celle de la Préfecture des Bouches-du-Rhône effectuée la semaine dernière.
Parmi les justifications annoncées, la turbulence que causent les supporters du PSG dans les matchs en France. Ils « sont très fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent », fait savoir le Ministère de l’Intérieur, qui évoque les relations conflictuelles entre les fans du PSG et de l’OM et le risque d’affrontements, sans oublier la mobilisation des forces de l’ordre.
De son côté, le Collectif Ultras Paris a décidé de contester cette nouvelle interdiction, qui dure depuis 11 ans et n’est plus justifiée selon le principal groupe de supporters du club de la capitale. L’audience en référé devant le conseil d’état aura lieu ce vendredi après-midi, et le verdict sera connu dans la foulée.
Le CUP espère bien avoir l’autorisation exceptionnelle de pouvoir revenir au Vélodrome, même si la contestation est plus pour la forme. Devant l’interdiction prononcée, l’OM a déjà commercialisé les places destinées aux supporters adverses, et même si le Stade du Boulevard Michelet peine à se remplir, faire machine arrière semble impossible. Néanmoins, la décision de justice sera suivie de près, notamment pour savoir si ces interdictions systématiques de déplacements pour les supporters se terminera un jour.

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Une légende de l’OL monte dans le train Openda

Certes mais à un momenr il va falloir qu'il marque. Au fait concernant Sulc, plus j'y penses plus je le dit que ça serait bien de le redscendre d'un cran pour en faire un relayeur offensif vous en pensez quoi?

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Tu ne devrais pas parler du poulpe... surtout quand on voit la gueule de ton équipe. ^^ J'espère que tu as pris des mouchoirs.

OM-PSG : Interdiction des supporters, vers une surprise vendredi ?

Ca serait bien que PSG ai gain de cause et que ca fasse jurisprudence pour tout le monde avec ces interdiction illégale, et ce qui serait superbe aussi cest que malgré de potentiel échauffourées on interdise pas encore par la suite , je suis pour des échauffourées qui font le charme de ce sport voir meme quon les autorités de maniere non encadré aux risque et péril de ceux qui veulent bien y participer de leurs plein gré..

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