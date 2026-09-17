Le Barça demande 400 ME au PSG

Comme souvent, Luis Enrique regarde du côté de l'Espagne et du FC Barcelone pour un éventuel recrutement. Le club catalan met les barbelés autour de Joan Garcia.

Arrivé au FC Barcelone l’été dernier contre 25 millions d’euros, Joan Garcia avait cristallisé beaucoup de tensions car il venait du club voisin et ennemi de l’Espanyol de Barcelone. Mais un an plus tard, malgré sa légère blessure ce mercredi soir dans le match contre Santander qui l’a obligée à quitter le terrain à la mi-temps, le gardien espagnol apporte de nombreuses garanties au FC Barcelone. Ses arrêts sont sécurisants, et son jeu au pied fait visiblement saliver Luis Enrique.

Safonov et Chevalier, le PSG a des doutes

Cela a été révélé il y a quelques jours, mais le PSG rêve de le récupérer l’été prochain, malgré son contrat courant jusqu’en 2031 et la nouvelle saison pleine qui se dessine pour lui en Catalogne. A Paris, les performances de Matvey Safonov ne sont pas jugées comme totalement convaincantes, et le staff parisien regrette de ne pas avoir pu boucler la venue de Zion Suzuki, finalement parti à Aston Villa. Lucas Chevalier, resté finalement comme deuxième gardien, n’a pas la confiance du staff qui ne le voit pas mettre en danger le Russe, actuel numéro 1.

Faire venir le gardien du FC Barcelone est ainsi vu comme une solution parfaite, mais ce n’est pas la vision des choses du côté des blaugranas. Sport fait le point sur cette situation et dévoile deux informations. Tout d’abord, le Barça est loin d’en avoir fini avec ses difficultés économiques avec un Camp Nou rénové toujours aussi couteux. Toute offre énorme sera ainsi étudiée, mais il y a des limites, et Joan Garcia en fait partie.

Le gardien espagnol de 25 ans est considéré comme un futur taulier du club, et le titulaire pour de nombreuses années. Ce n’est pas pour rien que les Blaugrana ont mis une clause libératoire à 400 millions d’euros. Un prix volontairement dissuasif sur lequel le Barça compte s’appuyer pour repousser les tentatives du PSG l’été prochain. La saison de Joan Garcia sera donc suivie de près à Paris, tout comme les performances d’un Matvey Safonov qui sait que son club regarde ailleurs s’il ne devait pas répondre aux exigences cette saison.