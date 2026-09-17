Dernier de L1, Nice boucle une recrue en urgence

Dans une situation déjà bien compliquée, l'OGC Nice a trouvé un accord avec le Stade Rennais pour la venue en tant que joker du latéral ghanéen Alidu Seidu.

Mal parti en championnat avec la dernière place de Ligue 1 au bout de quatre journées et deux points pris, l’OGC Nice tente un dernier pari pour se renforcer malgré la fermeture du mercato . Le club azuréen a trouvé un accord total avec le Stade Rennais pour se faire prêter, sans option d’achat, Alidu Seidu.

Le latéral ghanéen a pris la direction de Nice, quittant le stage du club breton en Slovénie, à l’issue de son match de Coupe d’Europe en Autriche. La visite médicale est déjà planifiée pour ce vendredi, afin de boucler ce recrutement en tant que joker, dévoilent L’Equipe et Ouest-France. Sa signature est espérée très rapidement pour le rendre disponible pour le match face à Lille de ce dimanche.