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Dernier de L1, Nice boucle une recrue en urgence

OGC Nice17 sept. , 18:55
parGael Anger
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Dans une situation déjà bien compliquée, l'OGC Nice a trouvé un accord avec le Stade Rennais pour la venue en tant que joker du latéral ghanéen Alidu Seidu.
Mal parti en championnat avec la dernière place de Ligue 1 au bout de quatre journées et deux points pris, l’OGC Nice tente un dernier pari pour se renforcer malgré la fermeture du mercato. Le club azuréen a trouvé un accord total avec le Stade Rennais pour se faire prêter, sans option d’achat, Alidu Seidu.
Le latéral ghanéen a pris la direction de Nice, quittant le stage du club breton en Slovénie, à l’issue de son match de Coupe d’Europe en Autriche. La visite médicale est déjà planifiée pour ce vendredi, afin de boucler ce recrutement en tant que joker, dévoilent L’Equipe et Ouest-France. Sa signature est espérée très rapidement pour le rendre disponible pour le match face à Lille de ce dimanche.
A 26 ans, Salidu Seidu n’avait pas réussi à convaincre Franck Haise pour cette saison à Rennes, et risquait de la passer sur le banc de touche ou en tribune. Sauf surprise, il reviendra ensuite en Bretagne à l’issue de cet exercice. Au départ, une option d’achat était prévue, mais faute d’accord, le prêt sera donc sec.
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🤣🤣🤣

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Quelle plaisanterie, le PSG a certes toussé en ce début de saison mais il sera 2 ou 3° en Décembre et comme presque toujours bepuis des années 1° à la fin !!! Crois tu sincèrement qu’il a besoin d’un tapis vert pour gagner????

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Cela devient dur d'être footballeur Tu dos répondre de suite ?

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Serieux !!! Comment ecpliques tu qu’un club comme le PSG n’a pu s'organiser pour obtenir une pelouse toute neuve pour la 1° journée ? J'ignore totalement les causes de cette sitation mais il est normal que le PSG en subisse les conséquences. Dans cette histoire ceux sont les spectateurs parisiens qui sont les plus perdants. Apres un "petit" club comme Rennes qui n’a rien à perdre contre le PSG va engranger un peu plus d’argent, cela ne mettra pas le PSG en pls !!! Rappel pour cette saison le budget du PSG est de 900M€ celui de Rennes 130............

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