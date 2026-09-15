EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

1ère journée de l'Europa League :

Mercredi 16 septembre

18h45 : FC Ararat-Armenia - Sparta Prague (sur Canal+ Live 2)

Omonia Nicosie - Celta Vigo (sur Canal+ Foot)

21h00 : Milan AC - SL Benfica (sur Canal+ Live 3)

Bayer Leverkusen - NK Celje (sur Canal+ Live 5)

Sunderland - AZ (sur Canal+ Live 4)

RSC Anderlecht - Olympique Lyonnais (sur Canal+ Foot)

Olympiakos - Jagiellonia Bialystok (sur Canal+ Live 6)

SK Sturm Graz - Stade Rennais (sur Canal+ Live 2)

Hapoel Beer Sheva - GNK Dinamo (sur Canal+ Live 7)

Jeudi 17 septembre

18h45 : Levski Sofia - Red Bull Salzbourg (sur Canal+ Live 2)

OFI Crete - TSG Hoffenheim (sur Canal+ Foot)

21h00 : FC Viktoria Plzen - Royale Union Saint-Gilloise (sur Canal+ Live 6)

Lillestrom SK - SCU Torreense (sur Canal+ Live 7)

Juventus Turin - NEC Nimègue (sur Canal+ Foot)

Celtic Glasgow - Ferencváros TC (sur Canal+ Live 5)

Beşiktaş - Olympique de Marseille (sur Canal+)

Real Sociedad - AFC Bournemouth (sur Canal+ Live 4)

Crystal Palace - Lech Poznań (sur Canal+ Live 3)