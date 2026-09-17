Ballon d’Or : La campagne anti-Mbappé de Jérome Rothen

Pour Jérome Rothen, Lamine Yamal, décevant dans les matchs couperets de Ligue des Champions et qui a raté sa Coupe du monde, devrait remporter le Ballon d'Or devant Kylian Mbappé.

Dans la course au Ballon d’Or, chacun y va de son petit pronostic, et le scrutin s’annonce comme serré. Lamine Yamal a tout simplement revendiqué sa place parmi les deux premiers, avouant que seul Kylian Mbappé pouvait le concurrencer dans cette élection. Des positionnements qui sont discutables dans la manière, car un Ballon d’Or se mérite et ne se réclame pas à coup de déclarations. Mais discutable aussi sur le plan sportif, car si Yamal est bien champion du monde avec la Roja et d’Espagne avec le Barça, il a tout de même disparu des radars pendant toute la deuxième partie de saison et a manqué sa Coupe du monde.

Pas de quoi contrarier Jérome Rothen, qui dans son agenda pour éviter que Kylian Mbappé ne devienne Ballon d’Or, estime que le Français a aussi eu ses trous d’air et ne mérite pas d’être au-dessus de son rival espagnol.

« Il mérite le Ballon d’Or aussi si on va par là. Il a raté la Coupe du Monde, il le dit, mais il a réussi son année avec Barcelone. Il est Champion d’Espagne, il a gagné la Coupe d’Espagne, il a été Champion du Monde, en Ligue des Champions il a fait des gros matches sur la première phase… Il a été blessé en fin de saison mais ce n’est pas le seul qui a disparu en fin de saison avec son club. Kylian Mbappé aussi. Par contre, Lamine Yamal ne s’est pas fait siffler par les supporters de Barcelone… Donc en toute logique, il a le droit de rêver au Ballon d’Or » a lancé l’ancien joueur du PSG, pour qui tous les critères sont bons pour rayer Mbappé de la carte des vainqueurs potentiels.

Yamal plus complet que Mbappé

La preuve, Lamine Yamal est considéré comme plus complet et plus talentueux que l’attaquant du Real Madrid. « Je vais aller plus loin, on parle souvent de talent à récompenser, le meilleur joueur au monde… Je pense que le plus talentueux de tous les joueurs qui sont là, qui sont potentiellement des futurs vainqueurs du Ballon d’Or, lui, je le mets tout là-haut. C’est un génie le mec. Bien sûr qu’ils ont joué contre des équipes de bas de tableau en Liga, mais franchement, ce mec-là est hallucinant, il sait tout faire… Lui, il est complet », a livré le consultant de RMC qui sait pourtant que les replis défensifs ou le jeu de tête (il n'a jamais mis un but de la tête de sa carrière), sont encore des domaines où le Catalan peut s’améliorer pour être vraiment un joueur complet. Heureusement pour Mbappé, Jérome Rothen ne fait pas partie du jury pour désigner le Ballon d’Or.