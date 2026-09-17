Le PSG écarte Fabian Ruiz, il applaudit

Le PSG écarte Fabian Ruiz, il applaudit

PSG17 sept. , 15:00
parGuillaume Conte
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Choix fort du PSG qui veut pousser pour que l'un de ses joueurs hérite du Ballon d'Or. Fabian Ruiz est sur la touche dans le plan de com', et c'est validé.
C’est le choix fort du PSG pour la dernière ligne droite du Ballon d’Or. A l’heure où les votes se finalisent à un mois de la remise de la récompense, le double champion d’Europe a décidé d’axer sa communication sur Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia pour les pousser vers la récompense suprême. Il s’agit du Ballon d’Or en titre qui défend donc son bien et discute actuellement d’une prolongation, et aussi du Géorgien, meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions et gros talent offensif du club de la capitale.

Fabian Ruiz totalement oublié par le PSG

Ce duo a en effet de réelles chances de s’imposer, dans une édition 2026-2027 qui compte de nombreux candidats. Ces dernières semaines, Luis Enrique avait mis Fabian Ruiz en avant, puisqu’il est le seul à avoir gagné les deux principaux titres de cette saison, avec la Coupe du monde et la Ligue des Champions. Mais il faut croire que le PSG ne mise pas sur son milieu de terrain espagnol, véritable métronome de l’équipe et peu habitué à tirer la couverture à lui.
Le voir être ainsi éjecté de la course au Ballon d’Or ne dérange pas du tout Romain Beddouk, le consultant de Ici Paris Ile de France, pour qui le PSG joue très bien le coup dans cette bataille de communication. « Le club resserre son choix sur Kvara et Ousmane pour que les votes ne se dispersent pas vers trop de Parisiens. Je pense que c’est une très bonne idée parce qu’en ce moment tous les clubs sont en train d’établir un plan de communication pour vendre leur candidat, et c’est bien que le PSG n’hésite pas à venir sur ce terrain-là et ne subisse pas les évènements. C’est un vrai combat de communication et le PSG montre qu’il est prêt à rentrer dans l’arène. C’est aussi une très bonne idée de ne pas faire de choix entre Kvara et Ousmane. Cela représente le PSG, avec le collectif avant tout, et pas un joueur au-dessus de l’autre », a livré le journaliste, accusé de surtout faire le service après-vente du club de la capitale dans ce dossier.
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bah le prochain reflechira. ah bah non ils continuent ..... et pour rappel, il a 1s pour reagir, donner son avis ici c est plutot facile tu ne penses pas?

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il n'y avait aucun risque qu'il le broye ca a etait prouver pour ca que la legitime defense n'a pâs etait retenu. ben je sais pas une balle ds la jambe ds l epaule c'est pas faisable ? plutot que ds le ventre. la police est censé etre former pour ce genre de chose mais vu comment on recrute a la police maintenant lol il y a 28000 refus d'optemperé par an en france est ce qu'il y a un mort a chaque fois ? on est pas ds minority report on juge pas avant lol

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a Lyon aussi

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Non, aucun délit aux yeux de la loi. Tout comme le policier n'est pour l'instant pas un criminel aux yeux de la loi. Tout comme les milliers de supporters qui rentrent chaque weekend du stade en voiture avec au moins deux pintes dans le nez et en toute impunité, malgré le fait que ce soit un délit

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Le projet actuel on le sait tous c'est le maintient, les comptes on été plutôt rééquilibré avec les ventes, repartir la saison prochaine sainement sera très bien

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