Besiktas - OM : les compos (21h00 sur Canal+)

1ère journée de l’Europa League :

La compo de Besiktas : Nübel - Murillo, Agbadou, Topçu, Ouattara - Özcan - Cerny, Olaitan, Kökçü, Fakili - Vlahovic.

La compo de l’Olympique de Marseille : De Lange - Weah, Egan-Riley, Cornelius, Garcia - Abdelli, Hojbjerg - Abdallah, Angel Gomes, Harit - Maupay.