L3 : Programme TV et résultats de la 7e journée

OM-PSG : Interdiction des supporters, vers une surprise vendredi ?

Ca serait bien que PSG ai gain de cause et que ca fasse jurisprudence pour tout le monde avec ces interdiction illégale, et ce qui serait superbe aussi cest que malgré de potentiel échauffourées on interdise pas encore par la suite , je suis pour des échauffourées qui font le charme de ce sport voir meme quon les autorités de maniere non encadré aux risque et péril de ceux qui veulent bien y participer de leurs plein gré..