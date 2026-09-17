Ligue 3

L3 : Programme TV et résultats de la 7e journée

Ligue 317 sept. , 19:42
parAlexis Rose
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7e journée de Ligue 3 :
Jeudi 17 septembre
20h45 : Bastia - Cannes (sur Ligue 1+)
Samedi 19 septembre
14h45 : Rouen - Aubagne (sur Ligue 1+ 2)
Concarneau - Caen (sur Ligue 1+ 5)
La Roche-sur-Yon - Valenciennes (sur Ligue 1+ 3)
Fleury - Thionville Lusitanos (sur Ligue 1+ 8)
Versailles - QRM (sur Ligue 1+ 6)
Amiens - Orléans (sur Ligue 1+ 9)
Paris 13 Atletico - Bourg-en-Bresse (sur Ligue 1+ 7)
Le Puy-en-Velay - Villefranche Beaujolais (sur Ligue 1+ 4)

Ligue 3

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Rouen logo
Rouen
14642012210
2Caen logo
Caen
1264021257
3La Roche logo
La Roche
126330743
4Thionville Lusitanos logo
T. Lusitanos
11632112102
5Cannes logo
Cannes
106240725
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Une légende de l’OL monte dans le train Openda

Certes mais à un momenr il va falloir qu'il marque. Au fait concernant Sulc, plus j'y penses plus je le dit que ça serait bien de le redscendre d'un cran pour en faire un relayeur offensif vous en pensez quoi?

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Vu la compo je ne regarde même pas le match

OL : Les critiques injustes, ça fait marrer Paulo Fonseca

Ce n'est qu'une question d'ajustements. N'oublie pas que l'on est au tout début du Championnat.

Besiktas - OM : les compos (21h00 sur Canal+)

Tu ne devrais pas parler du poulpe... surtout quand on voit la gueule de ton équipe. ^^ J'espère que tu as pris des mouchoirs.

OM-PSG : Interdiction des supporters, vers une surprise vendredi ?

Ca serait bien que PSG ai gain de cause et que ca fasse jurisprudence pour tout le monde avec ces interdiction illégale, et ce qui serait superbe aussi cest que malgré de potentiel échauffourées on interdise pas encore par la suite , je suis pour des échauffourées qui font le charme de ce sport voir meme quon les autorités de maniere non encadré aux risque et péril de ceux qui veulent bien y participer de leurs plein gré..

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

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