EdF : Les 4 Mondialistes zappés par Zidane

EdF : Les 4 Mondialistes zappés par Zidane

Equipe de France17 sept. , 21:30
parGuillaume Conte
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Les regards se tournent vers Zidane, qui va devoir faire des premiers choix forts. Il y aura aussi des mécontents, notamment parmi les Mondialistes. 
Zinedine Zidane va dévoiler sa première liste à la tête de l’équipe de France ce vendredi, et forcément les regards vont se tourner sur les premiers enseignements de ces choix. Mais s’il sera intéressant de savoir quels sont les nouveaux venus, il faudra aussi savoir quels sont les grands perdants de cette première liste. Et selon les indiscrétions des médias à l’approche de la liste, plusieurs joueurs régulièrement sollicités et qui étaient à la Coupe du monde risquent de dire au revoir, si ce n’est pas adieu, aux Bleus. 
Selon RMC, Zinedine Zidane ne compte pas vraiment sur les frères Hernandez, Lucas et Théo, qui ne sont plus vraiment à leur meilleur niveau depuis quelques années désormais. Le joueur du PSG a perdu son efficacité défensive, tandis que l’ancien milanais évolue en Arabie saoudite et a perdu sa place chez les Bleus pendant la Coupe du monde, au profit de Lucas Digne. 
Dans les buts, c’est le poste de Brice Samba, promu numéro 2 pendant le Mondial, qui pourrait être remis en cause. Fabien Barthez ne serait pas convaincu par le dernier rempart de Rennes. Il y aura surement une revue d’effectif à partir de la semaine prochaine à Clairefontaine, mais Zidane aimerait mettre en avant la nouvelle garde symbolisée par Guillaume Restes et Jean Butez par exemple. 
Au milieu de terrain, c’est N’Golo Kanté qui ne devrait plus être appelé, malgré son énorme expérience, mais le milieu de Fenerbahçe n’a probablement plus le niveau exigé. 
Des Mondialistes qui vont peut être avoir du mal à gagner leur place, même si la liste pour les quatre prochains matchs des Bleus sera trompeuse, puisqu’elle sera élargie en raison du nombre de match et de la durée de cette trêve internationale. 
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Certes mais à un momenr il va falloir qu'il marque. Au fait concernant Sulc, plus j'y penses plus je le dit que ça serait bien de le redscendre d'un cran pour en faire un relayeur offensif vous en pensez quoi?

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Ce n'est qu'une question d'ajustements. N'oublie pas que l'on est au tout début du Championnat.

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Tu ne devrais pas parler du poulpe... surtout quand on voit la gueule de ton équipe. ^^ J'espère que tu as pris des mouchoirs.

OM-PSG : Interdiction des supporters, vers une surprise vendredi ?

Ca serait bien que PSG ai gain de cause et que ca fasse jurisprudence pour tout le monde avec ces interdiction illégale, et ce qui serait superbe aussi cest que malgré de potentiel échauffourées on interdise pas encore par la suite , je suis pour des échauffourées qui font le charme de ce sport voir meme quon les autorités de maniere non encadré aux risque et péril de ceux qui veulent bien y participer de leurs plein gré..

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