L’OM l’a dégoûté du foot, un Ballon d’Or arrête

L’OM l’a dégoûté du foot, un Ballon d’Or arrête

OM17 sept. , 19:30
parEric Bethsy
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Revenu à l’Olympique de Marseille en tant qu’ambassadeur et conseiller, puis comme entraîneur de l’équipe réserve, Jean-Pierre Papin n’a pas gardé que de bons souvenirs de son récent passage. L’ancien attaquant reste marqué par les conditions de son départ et exclut l’hypothèse d’un retour au sein d’un club.
Sous sa casquette de consultant, Jean-Pierre Papin n’hésite pas à donner son avis sur l’Olympique de Marseille. Le Ballon d’Or 1991 peut en profiter pour glisser quelques conseils au club phocéen, sans aller plus loin. L’ancien attaquant, qui était ensuite devenu ambassadeur, conseiller puis coach de la réserve, a en effet quitté le pensionnaire du Vélodrome l’année dernière. Et les conditions de son départ ne lui donnent pas envie de se réinvestir au sein d’un club.
La façon déplaisante dont s'est terminé ce chapitre...
- Jean-Pierre Papin
« J’ai fait le tour de la question du football actif, a confié Jean-Pierre Papin à La Provence. Mes dernières années auprès des jeunes de l’OM m’ont procuré un immense plaisir, une indicible fierté d’avoir mis à certains le pied à l’étrier jusqu’à l’équipe première. La façon déplaisante dont s’est terminé ce chapitre m’a conforté dans l’idée qu’il était temps d’arrêter. Dans une carrière, il y a un début et il y a une fin. Il faut juste savoir quand arrive la fin, et maintenant, j’ai envie de profiter. Mais je voulais finir l’histoire. »
Peu de temps après son départ, le technicien qui était en conflit avec l’ancien dirigeant Ali Zarrak avait déjà partagé sa déception dans les colonnes du quotidien régional. « Mon retour à l'OM ne s'est pas passé comme je l'espérais, surtout la fin mais c'est comme ça. Je pars du principe que le football évolue. Peut-être que je dois me remettre en question sur certaines choses. Je ne l'ai pas fait », avait avoué Jean-Pierre Papin, désormais prêt à faire une croix définitive sur un rôle actif dans le monde du football.
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Certes mais à un momenr il va falloir qu'il marque. Au fait concernant Sulc, plus j'y penses plus je le dit que ça serait bien de le redscendre d'un cran pour en faire un relayeur offensif vous en pensez quoi?

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Tu ne devrais pas parler du poulpe... surtout quand on voit la gueule de ton équipe. ^^ J'espère que tu as pris des mouchoirs.

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Ca serait bien que PSG ai gain de cause et que ca fasse jurisprudence pour tout le monde avec ces interdiction illégale, et ce qui serait superbe aussi cest que malgré de potentiel échauffourées on interdise pas encore par la suite , je suis pour des échauffourées qui font le charme de ce sport voir meme quon les autorités de maniere non encadré aux risque et péril de ceux qui veulent bien y participer de leurs plein gré..

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