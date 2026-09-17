Une légende de l’OL monte dans le train Openda

Le match est parfait entre Loïs Openda et l'Olympique Lyonnais, qui avait bien besoin d'un joueur aussi précieux en pointe. Légende de l'OL, Samuel Umtiti avoue qu'il est sous le charme.

Avec des moyens limités, Matthieu Louis-Jean se bat à chaque mercato pour récupérer des joueurs de qualité à faible coût. L’opération Endrick a permis de mettre un gros coup de projecteur sur l’OL et de donner du volume à une attaque décevante en première partie de saison dernière. Le Brésilien reparti au Real Madrid, il fallait trouver un attaquant capable de peser sur les défenses, d’avoir une expérience européenne et de marquer des buts. La venue de Loïs Openda après un gros forcing auprès de la Juventus a permis de combler ce manque.

Et même si le Belge ne parvient pas encore à faire trembler les filets avec régularité, son sens du collectif et sa capacité à peser sur les défenses vont faire le bonheur de l’OL cette saison. C’est Big Sam Umtiti qui le dit, lui qui délivre son jugement après déjà quasiment 10 matchs pour l’ancien lensois à Lyon.

« Je pense qu’il s’est très bien adapté à Lyon et à ce que Fonseca lui demande. Il est présent, que ce soit sur les tâches défensives, même si c’est un attaquant, et offensivement, il montre de belles choses. Il va garder le ballon, il fait des appels et dans la surface je le trouve assez adroit même si c’est vrai qu’il manque d’un peu de chance à certain moment où il touche les montants. Pour moi, c’est un homme assez important pour Lyon cette saison », a souligné le consultant de RMC, persuadé que la pioche est très bonne pour Lyon. En tout cas, Paulo Fonseca ne compte pas se passer d’Openda, et l’aligne en pointe à tous les matchs, même si le natif de Liège va avoir besoin d’aide pour tenir de la sorte toute la saison.

En attendant, l’ancien du RC Lens a de grandes chances d’être récompensé de son bon début de saison ce vendredi, à l’occasion de la liste donnée par le nouveau sélection Mark Van Bommel. Surtout chez des Diables Rouges où Romelu Lukaku est tout de même de plus en plus en difficulté.