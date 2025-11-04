ICONSPORT_272869_0101

Kylian Mbappé martyrise Vinicius et l’offre au PSG

Cité dans le viseur du PSG ces dernières semaines, Vinicius Junior ne fait plus l’unanimité dans le vestiaire du Real Madrid. Une perte d’influence dans la capitale espagnole qui devrait conduire à son départ.
Homme fort du vestiaire du Real Madrid ces dernières années, Vinicius Junior ne fait plus vraiment l’unanimité en interne. La star brésilienne paie ses coups de sang et son attitude parfois critiquable au point d’être désormais isolée dans la capitale espagnole selon Don Balon. Le média nous apprend que les poids lourds de l’équipe, à savoir Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore Thibaut Courtois se sont considérablement éloignés de Vinicius au cours des derniers mois. Au point de faire du numéro 7 du Real Madrid un joueur solitaire, uniquement soutenu par ses compatriotes brésiliens Rodrygo, Endrick et Eder Militao.
« En dehors de ses compatriotes, Vini a perdu les liens d’amitié qu’il entretenait avec les autres joueurs clés de l’équipe. Son attitude a tout gâché et certains de ses coéquipiers lui ont fait savoir. Ils ne tolèrent plus ses frasques et les polémiques incessantes » écrit le média spécialisé, qui ajoute qu’un départ de Vinicius Junior est désormais très probable l’été prochain. Un enjeu d’autant plus fort que l'attaquant brésilien, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, n’a toujours pas prolongé. La situation est suivie de près par plusieurs clubs en Arabie Saoudite, en Angleterre… mais aussi par le Paris Saint-Germain.

Ce n’est un secret pour personne, le club de la capitale française est très attentif à la situation du Brésilien. Rien ne dit que Luis Enrique validera ce recrutement, mais le PSG a manifesté un intérêt pour Vinicius ces derniers temps, comme rapporté par la presse espagnole. Au point de conrétiser cet intérêt avec une offre ferme transmise au Real Madrid cet été ? On l’ignore pour l’instant mais indirectement, Kylian Mbappé, qui ne supporte plus le caractère si particulier de Vinicius et qui a contribué à isoler le Brésilien au Real, pourrait indirectement offrir sur un plateau l’ailier gauche de 25 ans au Paris Saint-Germain. Un cadeau en or ou empoisonné de la part du joueur originaire de Bondy ? Chacun aura son avis bien tranché sur la question.
1
