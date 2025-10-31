La menace de Vinicius met Manchester City en danger

En colère après sa sortie lors du Clasico dimanche dernier, Vinicius Junior a menacé de quitter le Real Madrid. Son départ permettrait à la Maison Blanche de récolter l’argent nécessaire pour attirer un autre grand nom comme Erling Haaland.

le sujet est clos ». Vinicius Junior ne subira aucune conséquence après son dérapage lors du Clasico dimanche dernier. L’ailier du Real Madrid a pourtant menacé de partir après son remplacement. De quoi relancer les rumeurs de départ à son sujet. En A en croire Xabi Alonso, «». Vinicius Junior ne subira aucune conséquence après son dérapage lors du Clasico dimanche dernier. L’ailier du Real Madrid a pourtant menacé de partir après son remplacement. De quoi relancer les rumeurs de départ à son sujet. En Angleterre par exemple, l’ancien dirigeant d’Aston Villa Keith Wyness verrait bien le club madrilène profiter de son transfert pour s’attaquer à Erling Haaland l’été prochain.

« Je pense qu'Erling Haaland pourrait partir à la fin de la saison, a prévenu l’Ecossais interrogé par Sports Illustrated. On parle beaucoup du possible départ de Vinicius Junior du Real Madrid en Arabie Saoudite. Les rumeurs sur un transfert du Brésilien à 200 millions d'euros pourraient être un facteur qui permettrait au club espagnol de formuler une offre pour Haaland. » Encore faudrait-il convaincre le Norvégien de quitter Manchester City. En janvier dernier, l’avant-centre mancunien avait prolongé son contrat jusqu’en 2034. D’où la sérénité affichée par son manager Pep Guardiola début octobre.

« Je pense qu'Erling n'est pas assez stupide pour signer un contrat qu'il ne veut pas respecter, c'est certain, commentait l’Espagnol face à des rumeurs sur son buteur. Mais dans le football, qui sait ce qui va se passer. Personne ne sait. Pouvez-vous me citer un club qui ne rêverait pas d'avoir Erling Haaland ? Je comprends que le Barça et tous les autres clubs dans le monde rêvent d'Erling. Si Erling n'était pas avec nous, Manchester City rêverait de l'avoir. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passera. Je sais qu'il a un long contrat ici, qu'il est très bon et qu'il marque beaucoup de buts. J'ai le sentiment que l'équipe l'aide beaucoup et qu'elle lui donne beaucoup d'actions qu'il peut conclure par un but. » Cette saison, le Cyborg en a déjà marqué 15 toutes compétitions confondues.