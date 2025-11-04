ICONSPORT_271025_0557
Lucas Chevalier

PSG : Le Roi Neuer est fan de Lucas Chevalier

PSG04 nov. , 10:40
parClaude Dautel
3
Le PSG va encore trouver sur sa route Manuel Neuer, ce mardi soir en Ligue des champions. La star allemande espère qu'encore une fois le Bayern Munich fera tomber Paris en Ligue des champions, mais il sait qu'en face Lucas Chevalier est capable de faire souffrir les attaquants bavarois.
Pour le quatrième match de cette première phase de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich, ce mardi au Parc des Princes (21h sur Canal+). Et cette rencontre ne sera pas uniquement un duel d'attaquants, même si les deux clubs sont lourdement armés en la matière. Car, il s'agira aussi d'un face-à-face entre Manuel, le légendaire gardien de but allemand de 39 ans et Lucas Chevalier, présenté comme le futur gardien de l'équipe de France et qui a remplacé Gianluigi Donnarumma, élu gardien de l'année lors du Ballon d'Or. Interrogé sur cette décision du PSG de recruter le portier lillois lors du dernier mercato d'été, Manuel Neuer a dit toute la confiance qu'il avait en Lucas Chevalier, alors que ce dernier est soumis à des critiques depuis le début de la saison.

Lucas Chevalier n'est pas un inconnu pour Manuel Neuer

Pour le gardien de but du Bayern Munich, les dirigeants parisiens ne se sont pas trompés en misant sur le jeune portier français de 23 ans. « Oui je connais bien Lucas Chevalier, il était à Lille auparavant, il a fait une super saison. C’est un gardien très calme. Je pense que c’était l’intention du club d’être meilleur dans le jeu au pied. Le Paris Saint-Germain est une équipe qui joue aussi la possession du ballon. Lucas Chevalier, et avant Gianluigi Donnarumma sont d’excellents gardiens de but, parmi les meilleurs du monde », a confié Manuel Neuer avant le choc face au Paris Saint-Germain. Malgré cela, et dans son style très allemand, le gardien de but du Bayern espère tout de même « faire souffrir » les champions d'Europe devant leur public.

Lire aussi

En pleine polémique, il va arbitrer PSG-BayernEn pleine polémique, il va arbitrer PSG-Bayern
Le PSG valide une arrivée à 0 euro pour remplacer MarquinhosLe PSG valide une arrivée à 0 euro pour remplacer Marquinhos
PSG : Barcola a joué 89 matchs en 15 mois, c'est fouPSG : Barcola a joué 89 matchs en 15 mois, c'est fou
Pour Lucas Chevalier, dont les performances ont parfois été jugées sévèrement par les supporters du PSG, cet hommage d'un de ses pairs fera évidemment plaisir. Mais, l'ancien gardien de but du LOSC va devoir montrer que dans un tel sommet, il peut monter d'un cran son niveau. La saison passée, il l'avait fait avec Lille contre le Real Madrid, contribuant largement à la victoire de son équipe face à Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Ce mardi, Lucas Chevalier devra tenir en respect Harry Kane, qui enchaîne les buts et s'il y parvient, alors le public du Parc des Princes l'aura adopté.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_275419_0364
Rennes

2 buts en Ligue 1, la nouvelle star de Rennes affole le mercato

ICONSPORT_274852_0169
PSG

Le PSG reçoit la recette magique pour battre le Bayern

ICONSPORT_274499_0015
OM

Il y a un problème entre l’OM et l’Inter Milan

ICONSPORT_275427_0341
OL

L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG

Fil Info

13:40
2 buts en Ligue 1, la nouvelle star de Rennes affole le mercato
13:20
Le PSG reçoit la recette magique pour battre le Bayern
13:00
Il y a un problème entre l’OM et l’Inter Milan
12:40
L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG
12:20
50 millions pour Abline, l'OM s'acharne sur Nantes
12:00
Kylian Mbappé martyrise Vinicius et l’offre au PSG
11:30
La Ligue 1 le contacte, Stassin veut quitter l'ASSE
11:00
De Zerbi à l'OM, une star est écoeurée

Derniers commentaires

L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG

et avec 2 jeunes au qatar gomes rodriguez et himbert et 2 suspendus

Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle

Tu n'auras pas dans la liste de la coupe du monde Olise , Cherki ET Akliouche, t'en auras 2sur 3 sachant que Olise c'est déja acté quasi de sur!!

L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG

Limité et avec des blessés, ca fait vraiment short il faut l'avouer.

Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle

les 2 etaient ds la liste de septembre

Le PSG reçoit la recette magique pour battre le Bayern

Le PSG peut l'emporter ce soir, mais sur les formes et les absents du moment, je mettrais une pièce sur le Bayern

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading