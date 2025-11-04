PSG : Le Roi Neuer est fan de Lucas Chevalier

Le PSG va encore trouver sur sa route Manuel Neuer, ce mardi soir en Ligue des champions. La star allemande espère qu'encore une fois le Bayern Munich fera tomber Paris en Ligue des champions, mais il sait qu'en face Lucas Chevalier est capable de faire souffrir les attaquants bavarois.

Pour le quatrième match de cette première phase de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich, ce mardi au Parc des Princes (21h sur Canal+). Et cette rencontre ne sera pas uniquement un duel d'attaquants, même si les deux clubs sont lourdement armés en la matière. Car, il s'agira aussi d'un face-à-face entre Manuel, le légendaire gardien de but allemand de 39 ans et Lucas Chevalier, présenté comme le futur gardien de l'équipe de France et qui a remplacé Gianluigi Donnarumma, élu gardien de l'année lors du Ballon d'Or. Interrogé sur cette décision du PSG de recruter le portier lillois lors du dernier mercato d'été, Manuel Neuer a dit toute la confiance qu'il avait en Lucas Chevalier, alors que ce dernier est soumis à des critiques depuis le début de la saison

Lucas Chevalier n'est pas un inconnu pour Manuel Neuer

Pour le gardien de but du Bayern Munich, les dirigeants parisiens ne se sont pas trompés en misant sur le jeune portier français de 23 ans. « Oui je connais bien Lucas Chevalier, il était à Lille auparavant, il a fait une super saison. C’est un gardien très calme. Je pense que c’était l’intention du club d’être meilleur dans le jeu au pied. Le Paris Saint-Germain est une équipe qui joue aussi la possession du ballon. Lucas Chevalier, et avant Gianluigi Donnarumma sont d’excellents gardiens de but, parmi les meilleurs du monde », a confié Manuel Neuer avant le choc face au Paris Saint-Germain. Malgré cela, et dans son style très allemand, le gardien de but du Bayern espère tout de même « faire souffrir » les champions d'Europe devant leur public.

Pour Lucas Chevalier, dont les performances ont parfois été jugées sévèrement par les supporters du PSG, cet hommage d'un de ses pairs fera évidemment plaisir. Mais, l'ancien gardien de but du LOSC va devoir montrer que dans un tel sommet, il peut monter d'un cran son niveau. La saison passée, il l'avait fait avec Lille contre le Real Madrid, contribuant largement à la victoire de son équipe face à Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Ce mardi, Lucas Chevalier devra tenir en respect Harry Kane, qui enchaîne les buts et s'il y parvient, alors le public du Parc des Princes l'aura adopté.