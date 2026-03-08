Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué

ICONSPORT_361127_0085

Moins à son aise cette saison, Khvicha Kvaratskhelia fait saliver Manchester United, prêt à mettre le paquet sur lui. Il n'est pas dit que le PSG s'accroche à son ailier géorgien.
Désormais bien parti pour aller chercher une place en Ligue des Champions grâce à une folle remontée depuis que Michael Carrick a pris l’équipe, Manchester United compte bien profiter de cette bonne passe pour se montrer ambitieux au prochain mercato. L’idée est de taper vite et fort, et les Red Devils ont des arguments financiers à faire valoir pour cela. Sir Jim Ratcliffe est aux commandes et c’est l’une des plus grandes fortunes du Royaume, avec l’ambition d’enfin faire à nouveau de son club un prétendant sérieux aux trophées.

Trois clubs anglais sur Kvara, MU est bouillant

C’est en ce sens que Team Talk annonce que Manchester United compte bien faire de gros changements cet été. Positionné à gauche de l’attaque, Matheus Cunha devrait être recentré, à un poste où il est plus à l’aise dans l’axe. Une place se libérera sur le côté et MU pense très fort à Khvicha Kvaratskhelia. La cellule de recrutement à Old Trafford, et notamment les boss Christopher Vivell et Jason Wilcox, ont mis le Géorgien au sommet de leur liste.
Pour Football Tansfers, il n’y a aucun doute que Manchester United va tenter sa chance cet été, et devra dépasser les 70 millions d’euros mis par le PSG pour le faire venir de Naples. Vainqueur de la Ligue des Champions, Kvara avait connu six premiers mois dantesques à Paris, avant de baisser un peu de pied et d’être moins dans le collectif ces derniers temps. Il reste un membre important du Paris SG, et la porte n’est pas ouverte pour son départ. Mais en cas de coup dur en Ligue des Champions, Paris pourrait bien être tenté de valider quelques départs pour redonner un peu de sang neuf, ce qui semble manquer ces dernières semaines.
Arsenal et Liverpool sont également annoncés comme intéressés, mais ne font pas forcément du Géorgien leur grande priorité offensive. La voie est pour le moment libre pour Manchester United, qui va très certainement devoir approcher les 100 millions d’euros pour être pris au sérieux par le PSG. Un montant qui ne fait pas peur aux Red Devils, surtout s’ils conservent jusqu’au bout leur place sur le podium en Premier League.

