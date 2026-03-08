guardiola deprime man city redoute une nouvelle crise guardiola 17 396627

PL : 60 points de pénalité, Man City prêt à accepter

Premier League08 mars , 22:00
parHadrien Rivayrand
3
Manchester City est plus que jamais sous pression en Angleterre pour des manquements aux règles du fair-play financier. Les Skyblues se préparent au pire, et envisagent même d'accepter la sentence.
Alerte monument en péril ? Manchester City se trouve dans une situation délicate en Premier League et commence à craindre le pire. Depuis début 2023, au moins 115 chefs d’accusation pèsent sur les pensionnaires du Etihad Stadium pour des manquements aux règles du fair-play financier entre 2009 et 2018. Plusieurs sanctions ont été envisagées, allant de déductions de points à une expulsion de la Premier League.
Mais selon Kieran Maguire via The Overlap, Manchester City ne risque en réalité qu’une « déduction de points » dans cette affaire :
« La Premier League ne peut pas rétrograder Manchester City en League One ou League Two, car cela relève de la décision de l’EFL, et Manchester City n’a aucune charge prouvée contre eux par l’EFL. Par conséquent, la sanction ne peut être qu’une déduction de points. Si l’on regarde les précédents, Everton et Nottingham Forest ont écopé de six et quatre points de pénalité pour une seule infraction couvrant une période de trois ans. Les accusations contre Manchester City couvrent neuf ans, donc l’impact est beaucoup plus important. »
Pour Maguire, les Skyblues doivent s’attendre à un retrait compris entre 40 et 60 points.

Manchester City en pleine réflexion ? 

De son côté, Keith Wyness, qui a précédemment occupé des postes de direction à Everton et Aston Villa, indique que Manchester City pourrait... accepter la sanction, avec une stratégie en tête assez claire :
« Je pense qu’une déduction de 60 points aurait du sens. Et je pense que cela pourrait être quelque chose que City pourrait accepter s’ils étaient reconnus coupables. Mais bien sûr, il y aura un appel de toute façon. Donc si la sanction était de 60 points, elle serait probablement réduite par la suite ».

Lire aussi

Ang : City laisse filer Arsenal, Chelsea cartonneAng : City laisse filer Arsenal, Chelsea cartonne
L’étau se resserre en tout cas autour de la formation mancunienne. En cas d’un tel retrait de points, City risquerait tout simplement de se retrouver en bas du classement, voire menacé de relégation en deuxième division anglaise. Une situation qui pourrait revoir à la baisse les ambitions futures du club et pousser les stars de l’équipe entraînée par Pep Guardiola à quitter le navire. La réponse devrait intervenir prochainement pour un dossier qui tient en haleine la presse de l’autre côté de la Manche.
3
Derniers commentaires

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

Ça enflamme rien du tout, ça se siffle largement.. Tout comme le hors jeu aurai pu se siffler, Et tout comme la première main aurait pu se siffler aussi (pour le coup celle la annulait clairement une action de but puisque le ballon partait sur Yaremchuk tout seul).

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Fonseca a bien eu raison de faire reposer les joueurs cadres pour le match de ce soir en vue du match de l'Europa League de Jeudi. Foot01 a toujours le seum et continue dans ses délires.

L1 : L'OL arrache le nul au PFC mais reste derrière l'OM

Ferme juste ta gueule imbécile. Sans l'arbitrage lyon perdait !

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

On a jamais joué le titre arrete tes conneries... quand en face tu a un hakimi un neves ,un nuno mendes ,un vitinha et un ballon d'or faudra m'expliquer a quel moment tu peux penser jouer le titre.. Lens n'y croit pas ..personne n'y croit hormis a ceux a qui il manque un morceau de cervelle...

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Le budget ca rien à voir avec le terrain, regarde lens

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

