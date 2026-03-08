PL : 60 points de pénalité, Man City prêt à accepter

Ça enflamme rien du tout, ça se siffle largement.. Tout comme le hors jeu aurai pu se siffler, Et tout comme la première main aurait pu se siffler aussi (pour le coup celle la annulait clairement une action de but puisque le ballon partait sur Yaremchuk tout seul).
Fonseca a bien eu raison de faire reposer les joueurs cadres pour le match de ce soir en vue du match de l'Europa League de Jeudi. Foot01 a toujours le seum et continue dans ses délires.
Ferme juste ta gueule imbécile. Sans l'arbitrage lyon perdait !
On a jamais joué le titre arrete tes conneries... quand en face tu a un hakimi un neves ,un nuno mendes ,un vitinha et un ballon d'or faudra m'expliquer a quel moment tu peux penser jouer le titre.. Lens n'y croit pas ..personne n'y croit hormis a ceux a qui il manque un morceau de cervelle...
Le budget ca rien à voir avec le terrain, regarde lens
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
