PL : 60 points de pénalité, Man City prêt à accepter

Manchester City est plus que jamais sous pression en Angleterre pour des manquements aux règles du fair-play financier. Les Skyblues se préparent au pire, et envisagent même d'accepter la sentence.

Alerte monument en péril ? Manchester City se trouve dans une situation délicate en Premier League et commence à craindre le pire. Depuis début 2023, au moins 115 chefs d’accusation pèsent sur les pensionnaires du Etihad Stadium pour des manquements aux règles du fair-play financier entre 2009 et 2018. Plusieurs sanctions ont été envisagées, allant de déductions de points à une expulsion de la Premier League.

Mais selon Kieran Maguire via The Overlap, Manchester City ne risque en réalité qu’une « déduction de points » dans cette affaire :

« La Premier League ne peut pas rétrograder Manchester City en League One ou League Two, car cela relève de la décision de l’EFL, et Manchester City n’a aucune charge prouvée contre eux par l’EFL. Par conséquent, la sanction ne peut être qu’une déduction de points. Si l’on regarde les précédents, Everton et Nottingham Forest ont écopé de six et quatre points de pénalité pour une seule infraction couvrant une période de trois ans. Les accusations contre Manchester City couvrent neuf ans, donc l’impact est beaucoup plus important. »

Pour Maguire, les Skyblues doivent s’attendre à un retrait compris entre 40 et 60 points.

Manchester City en pleine réflexion ?

De son côté, Keith Wyness, qui a précédemment occupé des postes de direction à Everton et Aston Villa, indique que Manchester City pourrait... accepter la sanction, avec une stratégie en tête assez claire :

« Je pense qu’une déduction de 60 points aurait du sens. Et je pense que cela pourrait être quelque chose que City pourrait accepter s’ils étaient reconnus coupables. Mais bien sûr, il y aura un appel de toute façon. Donc si la sanction était de 60 points, elle serait probablement réduite par la suite ».

L’étau se resserre en tout cas autour de la formation mancunienne. En cas d’un tel retrait de points, City risquerait tout simplement de se retrouver en bas du classement, voire menacé de relégation en deuxième division anglaise. Une situation qui pourrait revoir à la baisse les ambitions futures du club et pousser les stars de l’équipe entraînée par Pep Guardiola à quitter le navire. La réponse devrait intervenir prochainement pour un dossier qui tient en haleine la presse de l’autre côté de la Manche.