OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

Non mais systématiquement dans le doute ca favorise l'OL, la ligue est trop corrompue. Là c'est une main totalement innocente et contre Lens ca accepte un but hors jeu. Il y a toujours un fait de jeu pour sauver le cul de l'OL c'est une mascarade. On sait très bien qu'ils finiront top 4 parce que les instances l'ont décidé dès le départ.🤢🤢