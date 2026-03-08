ICONSPORT_361382_0252

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

OL08 mars , 22:58
parGuillaume Conte
3
L'OL a eu très chaud, et la défaite face au Paris FC a été évitée grâce à un pénalty qui va faire parler.
Tout proche d’une quatrième défaite consécutive, l’OL a été sauvé par un pénalty sifflé dans les dernières minutes du match. Sur un centre a priori anodin, tous les joueurs lyonnais ont réclamé un pénalty, pour un ballon légèrement dévié par Alimani Gory dans la surface. Sur l’action, le joueur formé au Havre ne semble qu’effleurer le ballon, mais après visionnage des images vidéo, M. Watellier a décidé qu’il avait agrandi sa surface corporelle de manière artificielle et qu’il avait suffisamment dévié le ballon pour changer sa trajectoire. Une décision qui a permis à Tolisso d’égaliser sur pénalty et à l’OL de sauver un point. Tout est une question d’interprétation dans ce cas de figure, et tous les avis peuvent diverger.

Adil Rami demande un peu de bon sens

Même Adil Rami, qui a suivi le match pour Ligue 1+, avoue ne pas trop savoir. « En direct je me dis il n’y a rien. Et après je me dis, un peu de bon sens il ne la touche quasiment pas. Mais en fait, on voit qu’il l'a déviée et qu’il change la trajectoire du ballon, même s’il n’a pas le temps de retirer sa main », a avoué le champion du monde français, pour qui le débat est ouvert.
Sur l’extrait du pénalty sifflé et mis sur X, Ligue 1+ a justement ouvert le débat aux commentaires, et de nombreux internautes ont trouvé le pénalty sifflé assez sévère, tant le joueur du Paris FC ne peut pas avoir le temps de retirer sa main avec le centre effectué à bout portant.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_361398_0050
Serie A

Serie A : Le Milan AC remporte le derby et relance le suspense

ICONSPORT_361382_0060
OL

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

ICONSPORT_361382_0227
Ligue 1

L1 : L'OL arrache le nul au PFC mais reste derrière l'OM

Fil Info

08 mars , 22:43
Serie A : Le Milan AC remporte le derby et relance le suspense
08 mars , 22:42
Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM
08 mars , 22:41
L1 : L'OL arrache le nul au PFC mais reste derrière l'OM
08 mars , 22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée
08 mars , 22:00
PL : 60 points de pénalité, Man City prêt à accepter
08 mars , 21:30
EdF : Butez poussé vers les Bleus, Chevalier va pleurer
08 mars , 21:00
Le Real Madrid prend une grande décision, le PSG est concerné
08 mars , 20:40
ASSE : Polémique avec les arbitres, Montanier accuse Angoula

Derniers commentaires

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

Non mais systématiquement dans le doute ca favorise l'OL, la ligue est trop corrompue. Là c'est une main totalement innocente et contre Lens ca accepte un but hors jeu. Il y a toujours un fait de jeu pour sauver le cul de l'OL c'est une mascarade. On sait très bien qu'ils finiront top 4 parce que les instances l'ont décidé dès le départ.🤢🤢

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Le championnat est loin d'être fini mais il se ressere, la différence de but risque d'être important en cas d égalité

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Bah si justement le budget c'est essentiel et Lens fait un travail fantastique avec 5 fois moins d'argent que Marseille. Ça travaille bien, c'est sérieux !

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Rêve pas ... lyon n'atteindra jamais la finale,jamais lyon ne pourra inscrire son nom sur le palmarès européen..personne ne pourra se souvenir d'une affiche en finale de coupe d'Europe avec lyon,parceque lyon cest max les demis jamais plus cest statistiquement prouvé club au palmarès européen extra vierge comme l'huile d'olive

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

ah bon tu vois ca ou?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading