Philippe Montanier

ASSE : Polémique avec les arbitres, Montanier accuse Angoula

ASSE08 mars , 20:40
parHadrien Rivayrand
L'ASSE est en grande forme en Ligue 2 et croit plus que jamais en son rêve de montée dans l’élite. Philippe Montanier, averti face au Red Star, devra garder son sang-froid pour permettre à ses joueurs de conserver la lucidité nécessaire afin d’atteindre leur objectif.
L'AS Saint-Étienne enchaîne les succès ces dernières semaines en Ligue 2. Ce samedi, les Verts se sont imposés à domicile contre le Red Star sur le score de 2-0. Les Stéphanois sont à seulement deux points du leader, Troyes, qui subit une pression croissante pour conserver sa place en tête du classement.
Depuis son arrivée dans le Forez en remplacement de Eirik Horneland, Philippe Montanier a apporté de nombreux changements. Mais, comme ses joueurs, il devra rester calme pour insuffler de la sérénité à ses troupes. Lors de la réception du Red Star, le natif de Vernon a écopé d’un carton jaune en toute fin de rencontre, qu’il a pris le temps d’expliquer par la suite.

Montanier ne comprend plus rien 

Au micro de beIN SPORTS, l'entraineur des Verts a en effet pesté contre l'arbitrage de Gaël Angoula : « Je demande à mes joueurs de laisser l’arbitre arbitrer. Nous sommes calmes mais ça fait quatre minutes que je demande le changement, le quatrième arbitre n’arrive pas à le faire, nous sommes en fin de match donc je hausse la voix. Gaël Angoula que je connais très bien me dit qu’il ne faut pas faire ça mais si je ne fais pas ça, comment j’arrive à faire le changement ?
J’étais en colère car je me tiens tranquille, je fous la paix aux arbitres et je récolte un carton jaune. Donc la question que je me pose, est-ce qu’il ne faut pas que je m’énerve comme les autres ? (...) J’adore Gaël, c’est un super mec et un super arbitre, j’ai entrainé son frère mais il doit être au dessus de ça. Il doit me dire : 'Philippe calme-toi, c’est bientôt terminé', mais il est plus énervé que moi et ce n’est pas le rôle de l’arbitre. Je l’embrasse quand même, c’est un Normand ».

Derniers commentaires

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

Non mais systématiquement dans le doute ca favorise l'OL, la ligue est trop corrompue. Là c'est une main totalement innocente et contre Lens ca accepte un but hors jeu. Il y a toujours un fait de jeu pour sauver le cul de l'OL c'est une mascarade. On sait très bien qu'ils finiront top 4 parce que les instances l'ont décidé dès le départ.🤢🤢

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Le championnat est loin d'être fini mais il se ressere, la différence de but risque d'être important en cas d égalité

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Bah si justement le budget c'est essentiel et Lens fait un travail fantastique avec 5 fois moins d'argent que Marseille. Ça travaille bien, c'est sérieux !

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Rêve pas ... lyon n'atteindra jamais la finale,jamais lyon ne pourra inscrire son nom sur le palmarès européen..personne ne pourra se souvenir d'une affiche en finale de coupe d'Europe avec lyon,parceque lyon cest max les demis jamais plus cest statistiquement prouvé club au palmarès européen extra vierge comme l'huile d'olive

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

ah bon tu vois ca ou?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

