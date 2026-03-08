ASSE : Polémique avec les arbitres, Montanier accuse Angoula

Non mais systématiquement dans le doute ca favorise l'OL, la ligue est trop corrompue. Là c'est une main totalement innocente et contre Lens ca accepte un but hors jeu. Il y a toujours un fait de jeu pour sauver le cul de l'OL c'est une mascarade. On sait très bien qu'ils finiront top 4 parce que les instances l'ont décidé dès le départ.🤢🤢
Le championnat est loin d'être fini mais il se ressere, la différence de but risque d'être important en cas d égalité
Bah si justement le budget c'est essentiel et Lens fait un travail fantastique avec 5 fois moins d'argent que Marseille. Ça travaille bien, c'est sérieux !
Rêve pas ... lyon n'atteindra jamais la finale,jamais lyon ne pourra inscrire son nom sur le palmarès européen..personne ne pourra se souvenir d'une affiche en finale de coupe d'Europe avec lyon,parceque lyon cest max les demis jamais plus cest statistiquement prouvé club au palmarès européen extra vierge comme l'huile d'olive
ah bon tu vois ca ou?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
