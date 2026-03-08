ASSE : Polémique avec les arbitres, Montanier accuse Angoula

L'ASSE est en grande forme en Ligue 2 et croit plus que jamais en son rêve de montée dans l’élite. Philippe Montanier, averti face au Red Star, devra garder son sang-froid pour permettre à ses joueurs de conserver la lucidité nécessaire afin d’atteindre leur objectif.

L' AS Saint-Étienne enchaîne les succès ces dernières semaines en Ligue 2. Ce samedi, les Verts se sont imposés à domicile contre le Red Star sur le score de 2-0. Les Stéphanois sont à seulement deux points du leader, Troyes, qui subit une pression croissante pour conserver sa place en tête du classement.

Depuis son arrivée dans le Forez en remplacement de Eirik Horneland, Philippe Montanier a apporté de nombreux changements. Mais, comme ses joueurs, il devra rester calme pour insuffler de la sérénité à ses troupes. Lors de la réception du Red Star, le natif de Vernon a écopé d’un carton jaune en toute fin de rencontre, qu’il a pris le temps d’expliquer par la suite.

Montanier ne comprend plus rien

Au micro de beIN SPORTS, l'entraineur des Verts a en effet pesté contre l'arbitrage de Gaël Angoula : « Je demande à mes joueurs de laisser l’arbitre arbitrer. Nous sommes calmes mais ça fait quatre minutes que je demande le changement, le quatrième arbitre n’arrive pas à le faire, nous sommes en fin de match donc je hausse la voix. Gaël Angoula que je connais très bien me dit qu’il ne faut pas faire ça mais si je ne fais pas ça, comment j’arrive à faire le changement ?

J’étais en colère car je me tiens tranquille, je fous la paix aux arbitres et je récolte un carton jaune. Donc la question que je me pose, est-ce qu’il ne faut pas que je m’énerve comme les autres ? (...) J’adore Gaël, c’est un super mec et un super arbitre, j’ai entrainé son frère mais il doit être au dessus de ça. Il doit me dire : 'Philippe calme-toi, c’est bientôt terminé', mais il est plus énervé que moi et ce n’est pas le rôle de l’arbitre. Je l’embrasse quand même, c’est un Normand ».

Voilà qui est clair, même si les Verts auront plus que jamais besoin de leur entraîneur en cette fin de saison. Une suspension pourrait se révéler préjudiciable pour un groupe encore jeune, qui a besoin d’être bien encadré. Lors de la prochaine journée de Ligue 2, l'ASSE se rendra sur la pelouse de Grenoble. Attention au piège pour les Stéphanois.