Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

L'OL a évité la défaite d'un rien ce dimanche soir (1-1), mais le résultat reste très mauvais et permet à Marseille de passer devant Lyon.

Passé tout proche de connaitre quatre défaites consécutives, l’Olympique Lyonnais , a sauvé les meubles sur un pénalty litigieux face au Paris FC ce dimanche soir (1-1). Conscient que ses cadres étaient fatigués, Paulo Fonseca avait fait des choix forts en reposant des joueurs comme Nartey, Tolisso ou Endrick. Mais ajoutez à cela les nombreux blessés, et Lyon n’avait rien d’effrayant pour le Paris FC, qui a même dominé le match pendant de longs moments. Résultat, l’OL perd sa troisième place au profit de l’OM, qui a tout récupéré dans la foulée de l’Olympico. Et le nul arraché à la dernière seconde n’a vraiment pas aidé à faire passer la pilule auprès des fans de l’OL.

Pour de nombreux observateurs, aligner une équipe aussi faible alors que les points valent de l’or était trop dangereux et les critiques ont fusé pendant toute la rencontre. « Je suis en colère contre Fonseca, l’OL n’a pas l’effectif pour faire tourner sur ce match », « franchement les choix de Fonseca au moment de jouer le podium, c’est suicidaire », « si on finit pas européen, c’est pour Fonseca et ces points perdus », « Fonseca et ses choix, je sais pas à quoi il joue », « il n’a pas fait tourner de la saison et il commence en mars », ont pesté les supporters lyonnais pour qui l’OL a clairement perdu deux points ce dimanche soir.