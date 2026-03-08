ICONSPORT_361382_0060

Ça enrage à l'OL, Fonseca offre le podium à l'OM

L'OL a évité la défaite d'un rien ce dimanche soir (1-1), mais le résultat reste très mauvais et permet à Marseille de passer devant Lyon.
Passé tout proche de connaitre quatre défaites consécutives, l’Olympique Lyonnais, a sauvé les meubles sur un pénalty litigieux face au Paris FC ce dimanche soir (1-1). Conscient que ses cadres étaient fatigués, Paulo Fonseca avait fait des choix forts en reposant des joueurs comme Nartey, Tolisso ou Endrick. Mais ajoutez à cela les nombreux blessés, et Lyon n’avait rien d’effrayant pour le Paris FC, qui a même dominé le match pendant de longs moments. Résultat, l’OL perd sa troisième place au profit de l’OM, qui a tout récupéré dans la foulée de l’Olympico. Et le nul arraché à la dernière seconde n’a vraiment pas aidé à faire passer la pilule auprès des fans de l’OL.
Pour de nombreux observateurs, aligner une équipe aussi faible alors que les points valent de l’or était trop dangereux et les critiques ont fusé pendant toute la rencontre. « Je suis en colère contre Fonseca, l’OL n’a pas l’effectif pour faire tourner sur ce match », « franchement les choix de Fonseca au moment de jouer le podium, c’est suicidaire », « si on finit pas européen, c’est pour Fonseca et ces points perdus », « Fonseca et ses choix, je sais pas à quoi il joue », « il n’a pas fait tourner de la saison et il commence en mars », ont pesté les supporters lyonnais pour qui l’OL a clairement perdu deux points ce dimanche soir.
Derniers commentaires

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

Non mais systématiquement dans le doute ca favorise l'OL, la ligue est trop corrompue. Là c'est une main totalement innocente et contre Lens ca accepte un but hors jeu. Il y a toujours un fait de jeu pour sauver le cul de l'OL c'est une mascarade. On sait très bien qu'ils finiront top 4 parce que les instances l'ont décidé dès le départ.🤢🤢

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Le championnat est loin d'être fini mais il se ressere, la différence de but risque d'être important en cas d égalité

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Bah si justement le budget c'est essentiel et Lens fait un travail fantastique avec 5 fois moins d'argent que Marseille. Ça travaille bien, c'est sérieux !

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Rêve pas ... lyon n'atteindra jamais la finale,jamais lyon ne pourra inscrire son nom sur le palmarès européen..personne ne pourra se souvenir d'une affiche en finale de coupe d'Europe avec lyon,parceque lyon cest max les demis jamais plus cest statistiquement prouvé club au palmarès européen extra vierge comme l'huile d'olive

ah bon tu vois ca ou?

ah bon tu vois ca ou?

