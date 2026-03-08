ICONSPORT_361382_0227

L1 : L'OL arrache le nul au PFC mais reste derrière l'OM

Ligue 108 mars , 22:41
parAlexis Rose
17
25e journée de Ligue 1 :
Groupama Stadium.
Olympique Lyonnais - Paris FC : 1-1.
Buts : Tolisso (90e+6 sur penalty) pour l'OL ; Munetsi (64e) pour le Paris FC.
Quelques jours après son élimination de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a réussi à arracher le point du nul en toute fin de rencontre face au Paris FC grâce à un penalty de Corentin Tolisso (1-1).
Mis sous pression par l’OM dans la course au podium, l’OL devait impérativement faire un bon résultat contre le PFC pour conserver sa place dans le Top 3 du championnat. Mais à l’issue d’une première période bien terne, seulement marquée par une petite occasion de Merah (23e), les acteurs rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge logique (0-0 à la 45e).
Après la pause, la rencontre se débridait avec de belles occasions de Krasso (48e) et Simon (53e) côté parisien. Lyon sonnait ensuite la réveil avec une tête dangereuse d’Abner (55e) et un tir fermé de Karabec (56e), mais c’était bien le PFC qui ouvrait la marque après l’heure de jeu ! Sur un corner intelligemment joué et mal repoussé par Greif suite à une frappe puissante de Matondo, Munetsi, à la limite du hors-jeu, faisait mouche à bout portant pour refroidir le Groupama Stadium (0-1 à la 62e). Un but qui ne provoquait pas une révolte immédiate chez les Gones, puisque c'est le PFC qui était plus proche du break en fin de match, mais Greif stoppait la tentative de Munetsi et Matondo trouvait la barre (90e). Dans le temps additionnel, Endrick se montrait mais sa demi-volée était détournée par Trapp (90e+1). Lyon continuait de pousser et finissait par obtenir un penalty, avec l'aide de la VAR, pour une main de Gory dans la surface parisienne (90+2). Une offrande transformée par le capitaine Tolisso, qui trouvait le chemin des filets en force malgré un Trapp parti du bon côté (1-1 à la 90e+6).
Grâce à ce nul arraché au bout du bout, le Lyon de Paulo Fonseca stoppe sa série noire de défaites, mais descend quand même à la quatrième place, derrière l'OM à la différence de buts avec 46 points. De son côté, le PFC d'Antoine Kombouaré passe à côté d'une deuxième victoire de suite, mais se rapproche quand même du maintien avec 8 points d'avance sur le barragiste Auxerre à neuf journées de la fin.
17
Derniers commentaires

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

Non mais systématiquement dans le doute ca favorise l'OL, la ligue est trop corrompue. Là c'est une main totalement innocente et contre Lens ca accepte un but hors jeu. Il y a toujours un fait de jeu pour sauver le cul de l'OL c'est une mascarade. On sait très bien qu'ils finiront top 4 parce que les instances l'ont décidé dès le départ.🤢🤢

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Le championnat est loin d'être fini mais il se ressere, la différence de but risque d'être important en cas d égalité

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Bah si justement le budget c'est essentiel et Lens fait un travail fantastique avec 5 fois moins d'argent que Marseille. Ça travaille bien, c'est sérieux !

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Rêve pas ... lyon n'atteindra jamais la finale,jamais lyon ne pourra inscrire son nom sur le palmarès européen..personne ne pourra se souvenir d'une affiche en finale de coupe d'Europe avec lyon,parceque lyon cest max les demis jamais plus cest statistiquement prouvé club au palmarès européen extra vierge comme l'huile d'olive

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

ah bon tu vois ca ou?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

