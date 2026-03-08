L1 : L'OL arrache le nul au PFC mais reste derrière l'OM

25e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Buts : Tolisso (90e+6 sur penalty) pour l' OL ; Munetsi (64e) pour le Paris FC.

Quelques jours après son élimination de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a réussi à arracher le point du nul en toute fin de rencontre face au Paris FC grâce à un penalty de Corentin Tolisso (1-1).

Mis sous pression par l’OM dans la course au podium, l’OL devait impérativement faire un bon résultat contre le PFC pour conserver sa place dans le Top 3 du championnat. Mais à l’issue d’une première période bien terne, seulement marquée par une petite occasion de Merah (23e), les acteurs rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge logique (0-0 à la 45e).

Après la pause, la rencontre se débridait avec de belles occasions de Krasso (48e) et Simon (53e) côté parisien. Lyon sonnait ensuite la réveil avec une tête dangereuse d’Abner (55e) et un tir fermé de Karabec (56e), mais c’était bien le PFC qui ouvrait la marque après l’heure de jeu ! Sur un corner intelligemment joué et mal repoussé par Greif suite à une frappe puissante de Matondo, Munetsi, à la limite du hors-jeu, faisait mouche à bout portant pour refroidir le Groupama Stadium (0-1 à la 62e). Un but qui ne provoquait pas une révolte immédiate chez les Gones, puisque c'est le PFC qui était plus proche du break en fin de match, mais Greif stoppait la tentative de Munetsi et Matondo trouvait la barre (90e). Dans le temps additionnel, Endrick se montrait mais sa demi-volée était détournée par Trapp (90e+1). Lyon continuait de pousser et finissait par obtenir un penalty, avec l'aide de la VAR, pour une main de Gory dans la surface parisienne (90+2). Une offrande transformée par le capitaine Tolisso, qui trouvait le chemin des filets en force malgré un Trapp parti du bon côté (1-1 à la 90e+6).

Grâce à ce nul arraché au bout du bout, le Lyon de Paulo Fonseca stoppe sa série noire de défaites, mais descend quand même à la quatrième place, derrière l'OM à la différence de buts avec 46 points. De son côté, le PFC d'Antoine Kombouaré passe à côté d'une deuxième victoire de suite, mais se rapproche quand même du maintien avec 8 points d'avance sur le barragiste Auxerre à neuf journées de la fin.