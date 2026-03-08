ICONSPORT_361398_0050

Serie A : Le Milan AC remporte le derby et relance le suspense

Serie A08 mars , 22:43
parAlexis Rose
0
28e journée de Serie A :
San Siro.
Milan AC - Inter Milan : 1-0.
But : Estupinan (35e) pour le Milan AC.
Avec cette victoire dans le derby, le Milan AC conforte sa deuxième place en Serie A et revient à sept longueurs de l’Inter, toujours solide leader mais en crise depuis son élimination de la Ligue des Champions face à Bodo Glimt.
0
Derniers commentaires

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Lens pourrait bien passer devant le PSG. ^^ Mais ça... ça te foutrer les boules !

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Bah si justement le budget c'est essentiel et Lens fait un travail fantastique avec 5 fois moins d'argent que Marseille. Ça travaille bien, c'est sérieux !

L1 : L'OL arrache le nul au PFC mais reste derrière l'OM

Pas des masses de courageux lyonnais arrogants ici comme par hasard 😂😂

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Dit celui qui est supporter d'une équipe qui est en train de partir en lambeaux. ^^

L1 : L'OL arrache le nul au PFC mais reste derrière l'OM

C'est ca l'excuse officielle ? Et quand vous en gagnez 13 d'affilée c'est quoi le problème ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

