Serie A : Le Milan AC remporte le derby et relance le suspense

28e journée de Serie A :

San Siro.

Milan AC - Inter Milan : 1-0.

But : Estupinan (35e) pour le Milan AC.

Avec cette victoire dans le derby, le Milan AC conforte sa deuxième place en Serie A et revient à sept longueurs de l’Inter, toujours solide leader mais en crise depuis son élimination de la Ligue des Champions face à Bodo Glimt.