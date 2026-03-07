Le PSG craint une bagarre générale contre Chelsea

Luis Enrique ICONSPORT_279851_0014

Corrigé en finale du Mondial des clubs (3-0) en juillet dernier, le Paris Saint-Germain va retrouver Chelsea huit mois plus tard en Ligue des Champions. Les Parisiens n’ont pas oublié leur précédente confrontation. Et c’est justement ce qui inquiète Luis Enrique et son staff technique.
C’est avec très peu de certitudes que le Paris Saint-Germain prépare son huitième de finale de la Ligue des Champions contre Chelsea. Avant le match aller prévu mercredi au Parc des Princes, le club de la capitale s’est logiquement incliné à domicile face à l’AS Monaco (1-3) vendredi. En conférence de presse, Luis Enrique a certifié qu’il ne l’avait pas vu venir. L’entraîneur parisien n’avait repéré aucun coup de mou dans ses rangs. « A l’entraînement non, mais c’est pour ça que l’entraînement est différent de la compétition », a répondu l’Espagnol afin de protéger les siens.
Car en réalité, l’ancien sélectionneur de la Roja a bel et bien identifié des manques. Nos confrères de RMC racontent que le capitaine Marquinhos a multiplié les encouragements et les prises de parole cette semaine afin de remobiliser tout le monde. Depuis quelques jours, et même depuis plusieurs mois, Luis Enrique avait remarqué des performances et des attitudes qui ne correspondent pas à ses attentes. Bien évidemment, le grand rendez-vous européen à venir va ramener de la motivation dans le vestiaire. Peut-être même un peu trop…

Les Parisiens trop revanchards ?

Huit mois plus tard, les Parisiens n’ont pas oublié la lourde défaite contre les Blues en finale du Mondial des clubs, et surtout les tensions après le coup de sifflet final. Le vestiaire francilien est donc surmotivé, alors que Luis Enrique préfère éviter de baser la préparation sur un désir de revanche. Le staff du Paris Saint-Germain estime que ce sentiment ne peut provoquer que des erreurs et des cartons évitables. Autrement dit, les techniciens parisiens ont peur de voir le match dégénérer.
