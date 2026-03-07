Le PSG craint une bagarre générale contre Chelsea

Les mecs sont payés par le club pour faire le déplacement. Car payer pour allez mettre ce genre de banderole. Faut être tarés Ou non en fin de compte juste marseillais 🤣🤣🤣🤣 Quel bandes de nazes
🤣
1ère mi-temps archi dominé par l'OM. Faut continuer comme ça, pour la 2eme ,ça va passer tout seul 👊⚽
deschamps ne veut pas de lyonnais. point. on le sait depuis longtemps. pas grave.
Allons-nous assister au retour des Zozolympiques ce week-end ? 🤔🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
