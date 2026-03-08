Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Chipé au FC Barcelone cet hiver, Dro Fernandez est en train de se transformer en cadeau empoisonné pour le PSG. Trop frêle, le jeune espagnol souffre physiquement. De quoi pousser les Parisiens à s'intéresser à un autre prodige en Serbie.

Pur produit de la Masia, Dro Fernandez était présenté comme un crack par le Paris Saint-Germain au moment de sa signature. Cet hiver, les Parisiens ont gagné un bras de fer intense avec le FC Barcelone pour le recruter. Cela semblait confirmer que le jeune homme de 18 ans valait bien plus que les 8 millions d'euros investis. Néanmoins, les premiers matchs de Dro Fernandez ont calmé les supporters les plus enthousiastes. Le milieu de terrain ne brille pas en Ligue 1. Pire, il a été catastrophique contre Monaco vendredi soir

Le PSG s'attaque à une cible de l'OM

Trop frêle, il a été sérieusement bousculé par l'entrejeu monégasque. Même sur le plan technique, son point fort, il a été décevant. Certains observateurs commencent à douter du bien-fondé de son transfert. Il semblerait que la direction parisienne partage ces interrogations. Selon le site Jeunes Footeux, le PSG réfléchit déjà à recruter un autre jeune milieu pour remplacer Dro Fernandez dans la hiérarchie. Cette cible est Serbe et s'appelle Vasilije Kostov. Agé de 17 ans, le milieu offensif évolue à l'Etoile Rouge de Belgrade.

Avec une saison exceptionnelle à 12 buts et 6 passes décisives, Kostov est vite apparu sur les radars des plus grands clubs européens. Pour obtenir son transfert, Paris devra verser 25 millions d'euros minimum à l'Etoile Rouge. Les Serbes viennent d'ailleurs de refuser une offre de 17 millions d'euros en provenance... de l'Olympique de Marseille . A voir si le PSG sera plus audacieux que son rival phocéen. Il le faudra sans doute pour un talent aussi convoité par Arsenal, Chelsea ou encore Dortmund.