Le Real Madrid prend une grande décision, le PSG est concerné

08 mars , 21:00
parHadrien Rivayrand
Le Real Madrid pourrait jouer un vilain tour au PSG l'été prochain lors du mercato. Vitinha est très apprécié par la direction merengue, qui ne compte pas se coucher de sitôt.
Le PSG envisage de nombreux changements l’été prochain. Le club de la capitale a misé sur la stabilité cette saison, mais Luis Enrique est conscient que des renforts sont nécessaires. Or, arrivées riment souvent avec départs, surtout si les champions d’Europe doivent sortir leur portefeuille pour se renforcer. Plusieurs équipes s’intéressent à certains joueurs parisiens, à commencer par le Real Madrid, qui ne lâche rien concernant Vitinha. L’été prochain, le club espagnol tentera de faire craquer à la fois le PSG et le Portugais.

Vitinha, le Real Madrid n'abdique pas 

Ce dimanche, AS indique que le Real Madrid a en effet trois cibles en tête pour rejoindre la capitale espagnole : Vitinha, Adam Wharton (Crystal Palace) et Kees Smit (AZ Alkmaar). Et le club madrilène est prêt à dépenser beaucoup pour recruter au moins l’un de ces joueurs.
Récemment, Vitinha a déclaré lors d’une interview que quitter le PSG n’était pas à l’ordre du jour. Mais en fonction des résultats futurs du club de la capitale d’ici la fin de saison, notamment en Ligue des champions, la situation pourrait évoluer, et Madrid pourrait alors formuler une offre conséquente à Paris.

PSG : Le mercato a tué Paris, Chelsea rigole déjàPSG : Le mercato a tué Paris, Chelsea rigole déjà
Sinon, le Real Madrid se concentrera sur les signatures de deux autres talents prometteurs. Vitinha devra en tout cas rester concentré sur son football, ses prestations étant moins abouties ces derniers temps.
Ce mercredi soir en Ligue des champions face à Chelsea au Parc des Princes, le champion d’Europe aura l’occasion de répondre aux doutes le concernant. Le PSG sait en tout cas que plusieurs de ses joueurs phares susciteront l’intérêt de clubs importants dans les mois à venir. À Paris de faire passer les messages nécessaires pour se faire respecter et ainsi écarter la menace du Real Madrid.
OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

Serie A : Le Milan AC remporte le derby et relance le suspense

Ça enrage à l'OL, Fonseca offre le podium à l'OM

L1 : L'OL arrache le nul au PFC mais reste derrière l'OM

08 mars , 22:58
08 mars , 22:43
08 mars , 22:42
08 mars , 22:41
08 mars , 22:41
08 mars , 22:00
08 mars , 21:30
08 mars , 20:40
Derniers commentaires

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

Non mais systématiquement dans le doute ca favorise l'OL, la ligue est trop corrompue. Là c'est une main totalement innocente et contre Lens ca accepte un but hors jeu. Il y a toujours un fait de jeu pour sauver le cul de l'OL c'est une mascarade. On sait très bien qu'ils finiront top 4 parce que les instances l'ont décidé dès le départ.🤢🤢

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Le championnat est loin d'être fini mais il se ressere, la différence de but risque d'être important en cas d égalité

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Bah si justement le budget c'est essentiel et Lens fait un travail fantastique avec 5 fois moins d'argent que Marseille. Ça travaille bien, c'est sérieux !

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

Rêve pas ... lyon n'atteindra jamais la finale,jamais lyon ne pourra inscrire son nom sur le palmarès européen..personne ne pourra se souvenir d'une affiche en finale de coupe d'Europe avec lyon,parceque lyon cest max les demis jamais plus cest statistiquement prouvé club au palmarès européen extra vierge comme l'huile d'olive

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

ah bon tu vois ca ou?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

