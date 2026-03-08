Le Real Madrid prend une grande décision, le PSG est concerné

Le Real Madrid pourrait jouer un vilain tour au PSG l'été prochain lors du mercato. Vitinha est très apprécié par la direction merengue, qui ne compte pas se coucher de sitôt.



Le PSG envisage de nombreux changements l’été prochain. Le club de la capitale a misé sur la stabilité cette saison, mais Luis Enrique est conscient que des renforts sont nécessaires. Or, arrivées riment souvent avec départs, surtout si les champions d’Europe doivent sortir leur portefeuille pour se renforcer. Plusieurs équipes s’intéressent à certains joueurs parisiens, à commencer par le Real Madrid, qui ne lâche rien concernant Vitinha. L’été prochain, le club espagnol tentera de faire craquer à la fois le PSG et le Portugais.

Vitinha, le Real Madrid n'abdique pas

Ce dimanche, AS indique que le Real Madrid a en effet trois cibles en tête pour rejoindre la capitale espagnole : Vitinha, Adam Wharton (Crystal Palace) et Kees Smit (AZ Alkmaar). Et le club madrilène est prêt à dépenser beaucoup pour recruter au moins l’un de ces joueurs.

Récemment, Vitinha a déclaré lors d’une interview que quitter le PSG n’était pas à l’ordre du jour. Mais en fonction des résultats futurs du club de la capitale d’ici la fin de saison, notamment en Ligue des champions, la situation pourrait évoluer, et Madrid pourrait alors formuler une offre conséquente à Paris.

Sinon, le Real Madrid se concentrera sur les signatures de deux autres talents prometteurs. Vitinha devra en tout cas rester concentré sur son football, ses prestations étant moins abouties ces derniers temps.

Ce mercredi soir en Ligue des champions face à Chelsea au Parc des Princes, le champion d’Europe aura l’occasion de répondre aux doutes le concernant. Le PSG sait en tout cas que plusieurs de ses joueurs phares susciteront l’intérêt de clubs importants dans les mois à venir. À Paris de faire passer les messages nécessaires pour se faire respecter et ainsi écarter la menace du Real Madrid.