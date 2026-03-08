ICONSPORT_360930_0542
EdF : Butez poussé vers les Bleus, Chevalier va pleurer

Equipe de France08 mars , 21:30
parHadrien Rivayrand
L'équipe de France sera très attendue lors de la prochaine Coupe du monde. Didier Deschamps devra faire des choix forts, notamment pour sa sélection de gardiens de but.
Didier Deschamps sait qu’il sera sous pression pour sa dernière compétition avec l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus dispose de joueurs de grand talent, mais tous ne sont pas au même niveau de forme. Certains pourraient être les grands perdants, à l’instar de Lucas Chevalier. Le portier du Paris Saint-Germain n’a plus de temps de jeu avec son club, ce qui rend son avenir en équipe de France plus incertain que jamais. D’autant que la concurrence est particulièrement forte.
À Côme, un gardien rayonne et est annoncé comme capable d’être convoqué pour le Mondial 2026. C’est en tout cas l’avis de son entraîneur, Cesc Fabregas.

Fabregas envoie un message à Deschamps 

Au sortir de la victoire du club lombard contre Cagliari en Série A, l’Espagnol n’a pas tari d’éloges sur son portier, qu’il souhaite absolument voir convoqué par Didier Deschamps :
« Je pense avoir l’un des meilleurs entraîneurs de gardiens d’Espagne, et il n’a jamais vu un joueur avec la mentalité de Butez ! Il travaille dur tous les jours et est devenu un leader dans le vestiaire. (…) Pour moi, Butez est un champion. Il bosse comme un animal. J’ai rarement vu des joueurs avec une telle mentalité. Je pense qu’il est prêt pour l’équipe nationale. »

L'équipe de France disputera deux rencontres amicales ce mois de mars, face au Brésil et à la Colombie. Ces matchs seront l’occasion idéale pour le sélectionneur des Bleus de donner leur chance à de nouvelles têtes.
Pour Lucas Chevalier, l’enjeu est crucial. Le gardien sait qu’il devra changer la donne au Paris Saint-Germain s’il veut espérer réaliser son rêve : participer à la prochaine Coupe du monde avec l’équipe de France. Chaque minute de jeu compte pour lui, et ces prochains mois pourraient être déterminants pour son avenir tant au club qu’en sélection nationale.
