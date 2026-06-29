Kroupi veut signer au PSG, Luis Campos bloque tout

Kroupi veut signer au PSG, Luis Campos bloque tout

PSG29 juin , 13:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG passe à l'attaque sur le marché des transferts et souhaite renforcer son secteur offensif. Eli Junior Kroupi reste une piste crédible pour le club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain ne veut plus perdre de temps au mercato et entend finaliser des arrivées majeures dans les prochaines heures. Les doubles champions d’Europe ont en effet la lourde tâche de compenser les départs annoncés de Gonçalo Ramos et de Lee Kang-In. Luis Enrique a déjà validé deux recrues, à savoir Maghnes Akliouche et Yan Diomandé.
Mais le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et pourrait encore renforcer son secteur offensif avec l’arrivée d’Eli Junior Kroupi.

Kroupi au PSG, ce n'est pas si simple 

D'après le très bien renseigné compte X Djamel, l'attaquant de Bournemouth souhaite plus que jamais rejoindre la capitale. Problème, les Cherries se montrent pour le moment très gourmands. Le club anglais espère en effet récupérer 100 millions d'euros dans la vente de l'ancien joueur du FC Lorient. Un montant que le Paris Saint-Germain n'est pas disposé à payer.

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Si Bournemouth ne revoit pas rapidement ses exigences à la baisse, les chances de voir l'attaquant de 20 ans débarquer au Parc des Princes cet été restent limitées. De nombreux joueurs souhaitent rejoindre le PSG cet été, mais les clubs vendeurs exigent souvent des sommes élevées pour les laisser partir.
La nouvelle politique de recrutement du club de la capitale est toutefois claire : les joueurs ne seront plus surpayés comme par le passé. Une chose est sûre, le mercato parisien est encore loin d’être terminé et de nombreux mouvements restent à prévoir, peu importe les secteurs de jeu. Luis Enrique sait que pour continuer à gagner, du sang neuf devra être réinjecté. Et c'est là que le plus dur commence pour les pensionnaires du Parc des Princes.
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Dtf, vous comme nous, on a pas le choix, on se doit de faire jouer des joueurs du CF et de tenter des coups à la Moreira etc

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Je compte beaucoup sur Himbert personnellement. Il m'a vraiment impressionné lors de ses entrée en jeu. Curieux de le voir sur une saison complète.

L’Argentine vend la mèche, Medina et l’OM c’est bientôt fini

Vu son mondial, 20M c'est pour 50% des droits.

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Oui pour la partie salaire c'est effectivement trop cher. Sportivement je pense que son jeu peut vous correspondre. Oui Himbert a fait une bonne fin de saison. Il faut qu'il confirme. Ca reste hasardeux mais jouable.

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