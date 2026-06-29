PSG : Paris lâche Bradley Barcola, c'est acté

La probable arrivée de Yan Diomandé au PSG acte de facto le départ de Bradley Barcola. Tous les spécialistes du mercato s’accordent cette semaine pour annoncer le départ quasiment certain de l’international français.

En négociations très avancées avec le RB Leipzig pour le transfert de Yan Diomandé , le Paris Saint-Germain est sur le point de sacrifier Bradley Barcola. En effet, l’arrivée quasiment actée de l’international ivoirien dans la capitale va avoir un impact direct sur l’avenir de l’ailier gauche de l’équipe de France. De nombreux spécialistes du mercato s’accordent à dire ce lundi que l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais est à présent sur le départ. Un constat d’autant plus valable que le contrat de Bradley Barcola au PSG expire dans deux ans et que pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour une éventuelle prolongation.

Barcola poussé dehors par l'arrivée de Diomandé

« L’avenir de Bradley Barcola au PSG reste incertain. Pour le moment aucune décision n’a été prise. Tout est possible. Dossier à suivre » a d’abord lancé Fabrice Hawkins de RMC. L’insider Djamel a apporté quelques précisions en allant encore plus loin et en évoquant clairement un départ probable pour Bradley Barcola. « Avec les potentielles arrivées de Maghnes Akliouche et Yan Diomandé, le PSG pourrait revoir sa position concernant Bradley Barcola. Jusqu'ici, l'attaquant parisien était déclaré intransférable, mais ces deux signatures potentielles pourraient changer la donne. Le joueur n'ira jamais au clash pour partir, tout dépendra donc de la position du club » a-t-il publié sur X.

Une tendance se dessine donc pour Bradley Barcola et Fabrizio Romano l’a confirmé en personne. « La situation de Bradley Barcola reste ouverte alors qu’il figure en haut de la liste de Liverpool, comme rapporté depuis des mois. Si Diomande/Akliouche rejoignent tous les deux le PSG, l’avenir de Barcola pourrait changer en cas de grosse proposition » estime le spécialiste du mercato.

La question est maintenant de savoir quel sera le prix fixé par le Paris Saint-Germain pour une vente de Bradley Barcola d’autant que l’ailier tricolore réalise pour l’instant un bon Euro avec un but et une passe décisive en seulement une titularisation. A n’en pas douter, le PSG exigera au minimum 100 millions d’euros pour se séparer d’un joueur dont le niveau et la valeur auront considérablement augmenté sous les ordres de Luis Enrique à Paris.