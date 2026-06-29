PSG : Paris lâche Bradley Barcola, c'est acté

PSG : Paris lâche Bradley Barcola, c'est acté

PSG29 juin , 8:40
parCorentin Facy
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La probable arrivée de Yan Diomandé au PSG acte de facto le départ de Bradley Barcola. Tous les spécialistes du mercato s’accordent cette semaine pour annoncer le départ quasiment certain de l’international français.
En négociations très avancées avec le RB Leipzig pour le transfert de Yan Diomandé, le Paris Saint-Germain est sur le point de sacrifier Bradley Barcola. En effet, l’arrivée quasiment actée de l’international ivoirien dans la capitale va avoir un impact direct sur l’avenir de l’ailier gauche de l’équipe de France. De nombreux spécialistes du mercato s’accordent à dire ce lundi que l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais est à présent sur le départ. Un constat d’autant plus valable que le contrat de Bradley Barcola au PSG expire dans deux ans et que pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour une éventuelle prolongation.

Barcola poussé dehors par l'arrivée de Diomandé

« L’avenir de Bradley Barcola au PSG reste incertain. Pour le moment aucune décision n’a été prise. Tout est possible. Dossier à suivre » a d’abord lancé Fabrice Hawkins de RMC. L’insider Djamel a apporté quelques précisions en allant encore plus loin et en évoquant clairement un départ probable pour Bradley Barcola. « Avec les potentielles arrivées de Maghnes Akliouche et Yan Diomandé, le PSG pourrait revoir sa position concernant Bradley Barcola. Jusqu'ici, l'attaquant parisien était déclaré intransférable, mais ces deux signatures potentielles pourraient changer la donne. Le joueur n'ira jamais au clash pour partir, tout dépendra donc de la position du club » a-t-il publié sur X.
Une tendance se dessine donc pour Bradley Barcola et Fabrizio Romano l’a confirmé en personne. « La situation de Bradley Barcola reste ouverte alors qu’il figure en haut de la liste de Liverpool, comme rapporté depuis des mois. Si Diomande/Akliouche rejoignent tous les deux le PSG, l’avenir de Barcola pourrait changer en cas de grosse proposition » estime le spécialiste du mercato.
La question est maintenant de savoir quel sera le prix fixé par le Paris Saint-Germain pour une vente de Bradley Barcola d’autant que l’ailier tricolore réalise pour l’instant un bon Euro avec un but et une passe décisive en seulement une titularisation. A n’en pas douter, le PSG exigera au minimum 100 millions d’euros pour se séparer d’un joueur dont le niveau et la valeur auront considérablement augmenté sous les ordres de Luis Enrique à Paris.

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Derniers commentaires

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Tu sais quand je mets "vous", je parle des Lyonnais au sens large... Toute la saison vous nous avez bassiné avec Tolisso en selection, avant lui c etait Cherki, et puis il y a eu Lacazette, Fekir etc... Donc ne fait comme si "toi" tu découvrais le mouvement, donc je reitere, ton "ouin ouin ouin" est vraiment malvenue provenant d un Lyonnais !!! Ps la preuve le commentaire de Majortom plus haut.

Beye viré, Genesio arrive, l'OM accélère enfin

Pas sur qu'il ait le charisme suffisant pour supporter tout ça. en tout cas si ça se fait , ca signifie chèque pour Baye et contrat + prime pour Pep. Encore une belle opération marseillaise.

OL : Un roc sud-africain à 4 ME en route pour Lyon

salut parisforever , si c'était vraiment le cas , ne serait-t-il pas déjà dans un top club . je reste sur ce coup là , comme sur d'autre , dubitatif

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Kanté n'a rien a faire dans cette équipe. Il est rincé physiquement, et souvent blessé d'après l'articcle. Faute professionnel de Deschamps qui aurait pu compter sur un Tolisso qui avait lui aussi l'expérience de coupe du monde.

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Le PSG, avant même la reprise, a déjà deux trophées à aller chercher... Pas mal de joueurs de l'effectif ont besoin d'un vrai break, WZE en fait partie, depuis l'Euro il enchaîne. Et puis, ne commence pas à nous casser les coquilles avec tes histoires de budgets, tu sais parfaitement que ça ne veut rien dire, l'OM avait bien un budget approchant les 300M la saison passée et pourtant vous n'avez accompli aucun des objectifs fixés !!!

Edf Kante Ne Joue Jamais Lexplication Est Inquietante

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