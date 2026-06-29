PSG : Al-Khelaïfi décroche son téléphone, il veut cette pépite du Mondial

Le président du PSG a décidé de passer aux choses sérieuses concernant Ayyoub Bouaddi, qui brille avec le Maroc dans cette Coupe du monde.

Joueur sensation de cette Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi a attendu le dernier moment pour se mettre à disposition du Maroc, alors qu’il évoluait chez les espoirs français jusqu’alors. Un choix définitif pour un joueur de 18 ans seulement, mais qui crève l’écran avec le LOSC depuis plus d’un an. Autant dire que, avec sa jeunesse, son assurance, sa qualité technique, son gabarit et sa marge de progression, Bouaddi ne manquera pas de concurrents pour se trouver un nouveau club.

Le LOSC est vendeur en cas de très grosse offre

Le LOSC veut bien le laisser partir, à condition de recevoir une très bonne offre. Et le club nordiste n’aura certainement pas trop le choix cet été, car la grosse offre va forcément tomber. Ainsi, si le Bayern Munich et Arsenal le courtisent depuis quelques semaines, le Real Madrid est arrivé en force dans ce dossier, Florentino Pérez ayant clairement envie de se construire une Dream Team dans la capitale espagnole.

serait même personnellement impliqué dans le dossier pour montrer au joueur l’importance qu’il aurait dans le projet parisien ». Le PSG , qui est annoncé sur le dossier depuis des mois sans jamais réellement bouger, a désormais décidé de se lancer. Selon les informations de PSGInside-Actus, Nasser Al-Khelaïfi est passé à l’action et se «».

Et au PSG, une cible devient forcément prioritaire si Nasser Al-Khelaïfi commence à sortir les arguments pour provoquer sa signature. Pour le moment, aucune offre n’est tombée, mais Arsenal tenait encore la corde la semaine dernière. Les propositions risquent de monter très haut, surtout si Bouaddi et le Maroc continuent de marcher fort dans cette Coupe du monde. Mais le PSG a des arguments solides à faire valoir, que ce soit sur le plan financier ou au niveau des bonnes relations avec le LOSC, en plus de la dimension sportive bien évidemment.