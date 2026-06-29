PSG : Al-Khelaïfi décroche son téléphone, il veut cette pépite du Mondial

PSG : Al-Khelaïfi décroche son téléphone, il veut cette pépite du Mondial

PSG29 juin , 10:40
parGuillaume Conte
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Le président du PSG a décidé de passer aux choses sérieuses concernant Ayyoub Bouaddi, qui brille avec le Maroc dans cette Coupe du monde.
Joueur sensation de cette Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi a attendu le dernier moment pour se mettre à disposition du Maroc, alors qu’il évoluait chez les espoirs français jusqu’alors. Un choix définitif pour un joueur de 18 ans seulement, mais qui crève l’écran avec le LOSC depuis plus d’un an. Autant dire que, avec sa jeunesse, son assurance, sa qualité technique, son gabarit et sa marge de progression, Bouaddi ne manquera pas de concurrents pour se trouver un nouveau club.

Le LOSC est vendeur en cas de très grosse offre

Le LOSC veut bien le laisser partir, à condition de recevoir une très bonne offre. Et le club nordiste n’aura certainement pas trop le choix cet été, car la grosse offre va forcément tomber. Ainsi, si le Bayern Munich et Arsenal le courtisent depuis quelques semaines, le Real Madrid est arrivé en force dans ce dossier, Florentino Pérez ayant clairement envie de se construire une Dream Team dans la capitale espagnole.
Le PSG, qui est annoncé sur le dossier depuis des mois sans jamais réellement bouger, a désormais décidé de se lancer. Selon les informations de PSGInside-Actus, Nasser Al-Khelaïfi est passé à l’action et se « serait même personnellement impliqué dans le dossier pour montrer au joueur l’importance qu’il aurait dans le projet parisien ».
Et au PSG, une cible devient forcément prioritaire si Nasser Al-Khelaïfi commence à sortir les arguments pour provoquer sa signature. Pour le moment, aucune offre n’est tombée, mais Arsenal tenait encore la corde la semaine dernière. Les propositions risquent de monter très haut, surtout si Bouaddi et le Maroc continuent de marcher fort dans cette Coupe du monde. Mais le PSG a des arguments solides à faire valoir, que ce soit sur le plan financier ou au niveau des bonnes relations avec le LOSC, en plus de la dimension sportive bien évidemment.
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Derniers commentaires

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Tu sais quand je mets "vous", je parle des Lyonnais au sens large... Toute la saison vous nous avez bassiné avec Tolisso en selection, avant lui c etait Cherki, et puis il y a eu Lacazette, Fekir etc... Donc ne fait comme si "toi" tu découvrais le mouvement, donc je reitere, ton "ouin ouin ouin" est vraiment malvenue provenant d un Lyonnais !!! Ps la preuve le commentaire de Majortom plus haut.

Beye viré, Genesio arrive, l'OM accélère enfin

Pas sur qu'il ait le charisme suffisant pour supporter tout ça. en tout cas si ça se fait , ca signifie chèque pour Baye et contrat + prime pour Pep. Encore une belle opération marseillaise.

OL : Un roc sud-africain à 4 ME en route pour Lyon

salut parisforever , si c'était vraiment le cas , ne serait-t-il pas déjà dans un top club . je reste sur ce coup là , comme sur d'autre , dubitatif

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Kanté n'a rien a faire dans cette équipe. Il est rincé physiquement, et souvent blessé d'après l'articcle. Faute professionnel de Deschamps qui aurait pu compter sur un Tolisso qui avait lui aussi l'expérience de coupe du monde.

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Le PSG, avant même la reprise, a déjà deux trophées à aller chercher... Pas mal de joueurs de l'effectif ont besoin d'un vrai break, WZE en fait partie, depuis l'Euro il enchaîne. Et puis, ne commence pas à nous casser les coquilles avec tes histoires de budgets, tu sais parfaitement que ça ne veut rien dire, l'OM avait bien un budget approchant les 300M la saison passée et pourtant vous n'avez accompli aucun des objectifs fixés !!!

Edf Kante Ne Joue Jamais Lexplication Est Inquietante

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