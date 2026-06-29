PSG : Al-Khelaïfi décroche son téléphone, il veut cette pépite du Mondial

Tu sais quand je mets "vous", je parle des Lyonnais au sens large... Toute la saison vous nous avez bassiné avec Tolisso en selection, avant lui c etait Cherki, et puis il y a eu Lacazette, Fekir etc... Donc ne fait comme si "toi" tu découvrais le mouvement, donc je reitere, ton "ouin ouin ouin" est vraiment malvenue provenant d un Lyonnais !!! Ps la preuve le commentaire de Majortom plus haut.
Pas sur qu'il ait le charisme suffisant pour supporter tout ça. en tout cas si ça se fait , ca signifie chèque pour Baye et contrat + prime pour Pep. Encore une belle opération marseillaise.
salut parisforever , si c'était vraiment le cas , ne serait-t-il pas déjà dans un top club . je reste sur ce coup là , comme sur d'autre , dubitatif
Kanté n'a rien a faire dans cette équipe. Il est rincé physiquement, et souvent blessé d'après l'articcle. Faute professionnel de Deschamps qui aurait pu compter sur un Tolisso qui avait lui aussi l'expérience de coupe du monde.
Le PSG, avant même la reprise, a déjà deux trophées à aller chercher... Pas mal de joueurs de l'effectif ont besoin d'un vrai break, WZE en fait partie, depuis l'Euro il enchaîne. Et puis, ne commence pas à nous casser les coquilles avec tes histoires de budgets, tu sais parfaitement que ça ne veut rien dire, l'OM avait bien un budget approchant les 300M la saison passée et pourtant vous n'avez accompli aucun des objectifs fixés !!!
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Ayyoub Bouaddi : le PSG passe à l'offensive dès cette semaine , une concurrence XXL s'annonce Le Paris Saint-Germain est prêt à accélérer dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Considéré comme l'un des plus grands talents du football français, le milieu de terrain du LOSC est
𝐀𝐲𝐲𝐨𝐮𝐛 𝐁𝐨𝐮𝐚𝐝𝐝𝐢 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐬 𝐝𝐮 𝐏𝐒𝐆 Concernant Ayyoub Bouaddi 🇫🇷✨, je peux confirmer que le milieu de terrain figure toujours bien sur la liste des joueurs suivis de près par le Paris Saint-Germain. Un rendez-vous a notamment eu