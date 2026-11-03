Kroupi au PSG le 1er janvier, Luis Enrique dit oui

Le PSG a décidé de se positionner sur le recrutement d’Eli Junior Kroupi pour le mois de janvier, en raison de deux facteurs qui ont fait accélérer son intérêt pour le jeune français.

Toujours à la recherche de joueurs français de qualité, le PSG pourrait régler deux problèmes avec un seul joueur au mois de janvier. Avec la blessure grave de Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique a tout de même moins de choix offensif, et pour le moment les recrues Mika Godts et Ferran Torres ont chacun eu leur moment, sans être totalement incontournables sur les trois premiers mois de compétition. Mais surtout, l’entraineur espagnol aimerait bien avoir plus de choix pour faire évoluer sa ligne d’attaque en fonction de ce qu’il veut mettre en place, et cela peut vouloir dire mettre un vrai numéro 9 s’il en a la possibilité.

Kroupi, c'est 100 ME et ensuite son choix

Le moment est donc venu de se pencher sur le cas d’Eli Junior Kroupi, qui a brillé la saison dernière avec Bournemouth, mais a été freiné par une blessure cette saison. Au moment où l’ancien du FC Lorient fait son retour, son avenir est désormais chamboulé. Les Cherries demandent 100 millions d’euros pour s’en séparer, et espéraient le conserver au mois jusqu’au mois de juin 2027 dans ces conditions.