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Kroupi au PSG le 1er janvier, Luis Enrique dit oui

Kroupi au PSG le 1er janvier, Luis Enrique dit oui

PSG
parGuillaume Conte
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Le PSG a décidé de se positionner sur le recrutement d’Eli Junior Kroupi pour le mois de janvier, en raison de deux facteurs qui ont fait accélérer son intérêt pour le jeune français.
Toujours à la recherche de joueurs français de qualité, le PSG pourrait régler deux problèmes avec un seul joueur au mois de janvier. Avec la blessure grave de Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique a tout de même moins de choix offensif, et pour le moment les recrues Mika Godts et Ferran Torres ont chacun eu leur moment, sans être totalement incontournables sur les trois premiers mois de compétition. Mais surtout, l’entraineur espagnol aimerait bien avoir plus de choix pour faire évoluer sa ligne d’attaque en fonction de ce qu’il veut mettre en place, et cela peut vouloir dire mettre un vrai numéro 9 s’il en a la possibilité.

Kroupi, c'est 100 ME et ensuite son choix

Le moment est donc venu de se pencher sur le cas d’Eli Junior Kroupi, qui a brillé la saison dernière avec Bournemouth, mais a été freiné par une blessure cette saison. Au moment où l’ancien du FC Lorient fait son retour, son avenir est désormais chamboulé. Les Cherries demandent 100 millions d’euros pour s’en séparer, et espéraient le conserver au mois jusqu’au mois de juin 2027 dans ces conditions.
Mais selon The Mirror, Arsenal a fait du jeune français sa priorité pour le mois de janvier, et cela va provoquer un engouement pour le transfert de Kroupi avec six mois d’avance. En effet, le Bayern Munich et le PSG sont les concurrents déclarés pour son arrivée et avec une telle compétition, le montant des 100 ME risque bien d’être atteint selon le journal britannique. Le Paris SG, qui a très bien vendu cet été, a les moyens de griller tout le monde. Autant dire que le choix de Kroupi sera aussi décisif, lui qui aime la Premier League, mais sait également que rejoindre Paris peut l’envoyer rapidement en équipe de France s’il réussit dans la capitale française. En tout cas, le mois de janvier sera chaud et le PSG, resté en retrait l’été dernier, risque bien d’ouvrir une nouvelle fois les discussions avec Bournemouth cet hiver.

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Derniers commentaires

Fonseca quitte l’OL pour le Portugal, le sale coup du PSG

Oui la situation économique est un facteur cependant la situation économique et le pouvoir d'achat est un souci dans toute l'Europe. Et puis comme vous le dites avec OlivierAtton il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte qui expliquent aussi l'état de la ligue 1. OlivierAtton a raison, la France n'est pas un pays de foot. Les petits stades n'expliquent pas le faible taux de remplissage. Au contraire. Quand l'équipe tourne il y a du public, mais quand c'est moyen, le stade se vide. Il n'y a pas en France une vraie adhésion à un club chez la plupart des gens. D'où les vagues fluctuantes de "supporters". On a connu ça, puis Lyon et maintenant Paris. En France on soutient plus volontiers l'équipe qui gagne. Peu ont véritablement un club de cœur. Suffit de voir l'imbécile bordelais qui soutient deux clubs sur ce site. Je suis d'accord sur le fait que la dncg a comme effet annexe l'effet "soldes" en cas de problème économique. Mais, et bien qu'on en pâtisse actuellement, je trouve ça plutôt bien que la dncg fasse ce boulot. Beaucoup moins l'absence d'uniformisation européenne. Déjà que la fiscalité est bien différente entre les pays... Bref, ça montre bien que tout mettre sur le dos du PSG ça relève plus de l'obsession que de l'analyse.

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

en faite sergio il se fout de votre gueule mais d'une force il sait que vous allez reagir il peut mettre n'importe quoi (ce qu'il fait et vous reagissez)

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

j'ai entendu une rumeur disant que Zidane pourrait quitter l'EDF pour venir entrainer l'OL🤣

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Ils travaillent à son remplacement , plus important que de tenir les médias ou les consultants informés

Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort

🤣🫵

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