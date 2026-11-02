PSG : Un héros inattendu est la star numéro 1 du vestiaire

Le PSG peut compter sur un effectif étoffé pour mener à bien ses objectifs élevés cette saison. Lucas Hernandez monte notamment en puissance depuis quelques semaines et aura encore un rôle à jouer avec le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain reste sur une série très positive toutes compétitions confondues. Le club de la capitale compte d'ailleurs bien poursuivre son sans-faute en Ligue des champions ce mardi soir, en allant chercher un bon résultat sur la pelouse de Villarreal. En l'absence de Nuno Mendes, blessé, Lucas Hernandez pourrait encore avoir une belle occasion de se montrer avec le PSG , lui qui avait déjà brillé il y a quelques jours face au FC Barcelone au Parc des Princes. Luis Enrique apprécie particulièrement l'état d'esprit du Français. Un sentiment partagé par le vestiaire parisien, au sein duquel le champion du monde 2018 fait apparemment l'unanimité.

Lucas Hernandez impressionne tout le monde à Paris

Selon les dernières informations de L'Équipe, Lucas Hernandez est en effet particulièrement apprécié par ses coéquipiers du PSG. Parmi les points forts de l'ancien joueur du Bayern Munich figure sa capacité à créer du lien avec tous les joueurs, peu importe leur âge ou la langue qu'ils parlent. Samedi soir dernier, il a même participé à l'organisation d'une soirée Halloween réunissant l'ensemble du groupe. L'été dernier, il avait également invité tous ses partenaires à son mariage, qui s'est déroulé du côté de l'abbaye des Vaux-de-Cernay.

Lucas Hernandez se sent particulièrement épanoui au Paris Saint-Germain et aimerait d'ailleurs prolonger son contrat prochainement, lui qui est lié au club jusqu'en juin 2028. Les champions d'Europe prendraient toutefois leur temps, conscients que d'autres dossiers sont à traiter en priorité. Mais nul doute que le défenseur français dispose de nombreux arguments en sa faveur afin de poursuivre encore longtemps son aventure dans la capitale.