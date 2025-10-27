Le PSG est injouable depuis un an et ce n’est pas Bertrand Latour qui va contredire ce constat. Le journaliste de Canal+ est cash, l’équipe de Luis Enrique est totalement unique en son genre dans l’histoire du football.

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain l’a emporté avec la manière. L’équipe de Luis Enrique a fait preuve d’un style unique en son genre, avec des permutations de joueurs incessantes, une polyvalence à l’extrême symbolisée par des joueurs tels que Dembélé, Hakimi ou encore Nuno Mendes. Interrogé sur le caractère « légendaire » de ce PSG sur Canal+, le journaliste Bertrand Latour a émis quelques bémols. Selon lui, Paris doit encore marquer le football de son empreinte pour être considéré comme légendaire.

En revanche, il ne fait aucun doute selon le consultant du Canal Football Club que le style de jeu imposée par Luis Enrique au Paris Saint-Germain est unique. Notre confrère l’avoue, il n’a d’ailleurs jamais vu ça. « Je pense que ce PSG-là n’est pas encore légendaire car il lui manque une régularité. Je ne dis pas qu’ils doivent gagner trois fois la Ligue des Champions de suite. Mais sur les trois ou quatre prochaines années, avec cette ossature, réussir à gagner plusieurs fois. Le caractère légendaire d’une équipe implique une certaine régularité » a d'abord lancé le journaliste du CFC avant de poursuivre.

« Mais ce que l’on peut déjà dire, c’est que ce PSG laissera comme image, c’est cette permutation, à ce point-là je ne l’avais jamais vu. Qu’un ailier droit devienne ailier gauche pendant 10 minutes, ça c’est toujours fait. Avec le PSG, vous prenez une photographie du match toutes les dix minutes, vous avez Dembélé en pointe, puis à droite, à gauche, puis c’est Kvara… Bref, ce que l’on décrit, je ne l’avais jamais vu. Des équipes ont déjà pressé, mais le PSG a apporté ça » s’est enthousiasmé Bertrand Latour sur l’antenne de la chaîne cryptée. Les victoires écrasantes contre le Bayer Leverkusen (2-7) et face à Brest (0-3) cette semaine confirment la supériorité implacable du PSG. Reste à voir si l’équipe de Luis Enrique parviendra à être aussi dominante sur la durée pendant encore plusieurs mois voire plusieurs années. Un exploit qui serait alors prodigieux.