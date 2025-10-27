Le PSG va battre un record historique pour ce transfert

Fan de Lamine Yamal depuis ses débuts tonitruants avec le FC Barcelone, Luis Enrique rêve de faire venir la pépite espagnole au Paris Saint-Germain. Un désir à 350 millions d’euros ?

Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe cette année, le PSG est le meilleur club du monde en ce moment. Mais pour rester tout en haut de la hiérarchie alors que des clubs comme le Real Madrid, le Barça, Liverpool, Manchester City ou le Bayern Munich font tout pour récupérer le fauteuil, le club de la capitale française se doit de renforcer son effectif au fil des ans. L’été dernier, Paris a effectué quelques ajustements dans son équipe, sans faire venir une grande star comme Mbappé, Neymar ou Messi à l’époque. En même temps, Luis Enrique n’a pas voulu bouleverser un groupe qui fonctionne bien, avec notamment le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé. Mais si ce dernier ne semble pas prêt à prolonger son contrat au PSG, l’entraîneur espagnol pense forcément à la suite. Et celle-ci pourrait passer par la venue de… Lamine Yamal. En effet, selon le site El Nacional , Paris va tout faire pour recruter Yamal dans les années à venir, même à un prix exorbitant.

Le PSG prêt à poser 350 ME sur la table pour Yamal ?

« Le PSG a identifié Lamine Yamal comme la recrue capable de redéfinir son projet post-Mbappé. Le club français serait prêt à offrir une indemnité pouvant dépasser 350 millions d'euros, ce qui ferait de cette transaction la plus coûteuse de l'histoire. L'objectif de Luis Enrique est de construire un nouvel axe offensif basé sur la jeunesse, la vitesse et l'équilibre, et le joueur du Barça correspond parfaitement à ce modèle », peut-on lire sur le site catalan. Malgré cette volonté de Luis Enrique, le Barça ne l’entend pas du tout de cette oreille. Considéré comme la figure de proue, tant sur le plan sportif qu’en dehors, l’attaquant espagnol n’est pas à vendre. Prolongé jusqu’en 2031 en mai dernier, Yamal touche un salaire de 15 ME par saison et dispose d’une clause libératoire d'un milliard d'euros. Autant dire que Yamal n’est pas près de quitter la Catalogne, « même pas pour tout l'or du monde » comme a pu le déclarer un haut responsable du Barça, qui ne fera aucun cadeau au PSG.