ICONSPORT_268740_0018
Lamine Yamal

Le PSG va battre un record historique pour ce transfert

PSG27 oct. , 8:40
parAlexis Rose
5
Fan de Lamine Yamal depuis ses débuts tonitruants avec le FC Barcelone, Luis Enrique rêve de faire venir la pépite espagnole au Paris Saint-Germain. Un désir à 350 millions d’euros ?
Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe cette année, le PSG est le meilleur club du monde en ce moment. Mais pour rester tout en haut de la hiérarchie alors que des clubs comme le Real Madrid, le Barça, Liverpool, Manchester City ou le Bayern Munich font tout pour récupérer le fauteuil, le club de la capitale française se doit de renforcer son effectif au fil des ans. L’été dernier, Paris a effectué quelques ajustements dans son équipe, sans faire venir une grande star comme Mbappé, Neymar ou Messi à l’époque. En même temps, Luis Enrique n’a pas voulu bouleverser un groupe qui fonctionne bien, avec notamment le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé. Mais si ce dernier ne semble pas prêt à prolonger son contrat au PSG, l’entraîneur espagnol pense forcément à la suite. Et celle-ci pourrait passer par la venue de… Lamine Yamal. En effet, selon le site El Nacional, Paris va tout faire pour recruter Yamal dans les années à venir, même à un prix exorbitant.

Lire aussi

Yamal au PSG, le Barça s'attend à une trahisonYamal au PSG, le Barça s'attend à une trahison

Le PSG prêt à poser 350 ME sur la table pour Yamal ?

« Le PSG a identifié Lamine Yamal comme la recrue capable de redéfinir son projet post-Mbappé. Le club français serait prêt à offrir une indemnité pouvant dépasser 350 millions d'euros, ce qui ferait de cette transaction la plus coûteuse de l'histoire. L'objectif de Luis Enrique est de construire un nouvel axe offensif basé sur la jeunesse, la vitesse et l'équilibre, et le joueur du Barça correspond parfaitement à ce modèle », peut-on lire sur le site catalan. Malgré cette volonté de Luis Enrique, le Barça ne l’entend pas du tout de cette oreille. Considéré comme la figure de proue, tant sur le plan sportif qu’en dehors, l’attaquant espagnol n’est pas à vendre. Prolongé jusqu’en 2031 en mai dernier, Yamal touche un salaire de 15 ME par saison et dispose d’une clause libératoire d'un milliard d'euros. Autant dire que Yamal n’est pas près de quitter la Catalogne, « même pas pour tout l'or du monde » comme a pu le déclarer un haut responsable du Barça, qui ne fera aucun cadeau au PSG.
L. Yamal Nasraoui Ebana

L. Yamal Nasraoui Ebana

SpainEspagne Âge 18 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts3
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs6
Buts2
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_275194_0045
Liga

Real : Xabi Alonso l’écoeure, Vinicius claque la porte

ICONSPORT_274378_0112
ASSE

ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon

ICONSPORT_275095_0153
OL

OL : Pierre Ménès démolit un joueur lyonnais

ICONSPORT_275145_0146
Serie A

La Juventus vire Igor Tudor !

Fil Info

13:40
Real : Xabi Alonso l’écoeure, Vinicius claque la porte
13:20
ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon
13:00
OL : Pierre Ménès démolit un joueur lyonnais
12:36
La Juventus vire Igor Tudor !
12:20
L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre
12:00
PSG : Luis Enrique rapporte 75ME à Paris
11:30
OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage
11:00
Habib Beye entraineur de l'OM, un ancien l'annonce
10:40
PSG : Marquinhos fait un choix fracassant pour son avenir

Derniers commentaires

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je ne connais pas.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

De 1904 a 2011, ils ne jouaient pas ? RIRES

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je dis ce que j'ai vu. Rien de plus, rien de moins.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Pas sur ce site car vous êtes prudents par crainte des remontrances futures, mais en vidéo devant le stade après le 6-2 contre le HAC.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

ben en jouant au foot pardi ! tu sais le sport que tu connais pas mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading