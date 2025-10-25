PSG : Luis Enrique refusera Haaland et l'assume

Le PSG se rend à Brest ce samedi en Ligue 1. Luis Enrique récupérera certains blessés, pour son plus grand bonheur.

Ces dernières semaines, Luis Enrique a dû composer avec les absences au PSG . L'Espagnol s'en est plutôt bien sorti, d'autant qu'il aura eu le temps de faire jouer des jeunes du centre de formation. Aussi, Gonçalo Ramos aura eu le temps de s'exprimer. Le Portugais a été décisif mais son apport dans le jeu reste très limité. L'ancien du Benfica devra certainement se contenter des miettes avec le retour des principaux absents. Dans la tête de Luis Enrique, même s'il apprécie Ramos, il ne colle pas à ses principes de jeu.

Ramos, Luis Enrique n'aime pas trop

Ces dernières heures, L'Equipe fait d'ailleurs le point sur la situation de l'international portugais. Et Luis Enrique n'est tout simplement pas fan des attaquants de son style. Le média indique que c'est une des raisons pour lesquelles l'ancien du Barça ne voudra jamais d'un attaquant comme Erling Haaland. Un agent précise même à L'Equipe : « Il ne veut pas d'un 9 à la Haaland où, même s'il est très fort, l'adversaire sait à quoi t'attendre. On a bien vu que les décrochages et les permutations avaient rendu la tâche difficile au Bayer. Ils n'avaient pas l'habitude et ils ne savaient pas comment s'y prendre. Ce n'est pas le premier à utiliser un faux 9, mais il a bouleversé les codes ».

Quid de l'avenir de Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain. Le Portugais pourrait demander un départ l'été prochain afin de s'inscrire dans un club qui lui donnera du temps de jeu conséquent à chaque match. Avec le PSG, le Lusitanien apprend néanmoins la résilience. Son état d'esprit est irréprochable et il est bien souvent décisif lorsqu'il rentre sur la pelouse en fin de rencontre. Et Luis Enrique sait ô combien son joueur est précieux dans ce registre.