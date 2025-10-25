PSG : Luis Enrique refusera Haaland et l'assume

ICONSPORT_273046_0010
Le PSG se rend à Brest ce samedi en Ligue 1. Luis Enrique récupérera certains blessés, pour son plus grand bonheur. 
Ces dernières semaines, Luis Enrique a dû composer avec les absences au PSG. L'Espagnol s'en est plutôt bien sorti, d'autant qu'il aura eu le temps de faire jouer des jeunes du centre de formation. Aussi, Gonçalo Ramos aura eu le temps de s'exprimer. Le Portugais a été décisif mais son apport dans le jeu reste très limité. L'ancien du Benfica devra certainement se contenter des miettes avec le retour des principaux absents. Dans la tête de Luis Enrique, même s'il apprécie Ramos, il ne colle pas à ses principes de jeu. 

Ramos, Luis Enrique n'aime pas trop 

Ces dernières heures, L'Equipe fait d'ailleurs le point sur la situation de l'international portugais. Et Luis Enrique n'est tout simplement pas fan des attaquants de son style. Le média indique que c'est une des raisons pour lesquelles l'ancien du Barça ne voudra jamais d'un attaquant comme Erling Haaland. Un agent précise même à L'Equipe« Il ne veut pas d'un 9 à la Haaland où, même s'il est très fort, l'adversaire sait à quoi t'attendre. On a bien vu que les décrochages et les permutations avaient rendu la tâche difficile au Bayer. Ils n'avaient pas l'habitude et ils ne savaient pas comment s'y prendre. Ce n'est pas le premier à utiliser un faux 9, mais il a bouleversé les codes ».

Le PSG veut faire taire Canal+, le scandale Hakimi rebondit
Quid de l'avenir de Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain. Le Portugais pourrait demander un départ l'été prochain afin de s'inscrire dans un club qui lui donnera du temps de jeu conséquent à chaque match. Avec le PSG, le Lusitanien apprend néanmoins la résilience. Son état d'esprit est irréprochable et il est bien souvent décisif lorsqu'il rentre sur la pelouse en fin de rencontre. Et Luis Enrique sait ô combien son joueur est précieux dans ce registre. 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

