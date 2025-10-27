ICONSPORT_274852_0127

PSG : Marquinhos fait un choix fracassant pour son avenir

PSG27 oct. , 10:40
parCorentin Facy
1
Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, Marquinhos n’a aucunement l’intention de quitter le club de la capitale. L’international brésilien a toutefois une volonté très forte pour sa fin de carrière.
Les suiveurs de la Premier League promettaient l’enfer à Marquinhos avec la signature au Paris Saint-Germain de l’international ukrainien Illya Zabarnyi cet été. Le club parisien a déboursé plus de 60 millions d’euros pour recruter l’ancien défenseur central de Bournemouth, considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux du championnat anglais à son poste la saison dernière. Zabarnyi a signé au PSG avec l’idée de prendre progressivement la place de Marquinhos et ainsi former la défense du futur avec Willian Pacho.
Reste que pour l’instant, le capitaine parisien de 31 ans est indéboulonnable et ce ne sont pas les premiers mois de Zabarnyi au Paris SG qui vont faire changer d’avis Luis Enrique. Le quotidien L’Equipe évoque justement l’avenir de Marquinhos dans son édition du jour, affirmant sans surprise que le rêve ultime du capitaine parisien est de décrocher la 6e Coupe du monde de l’histoire du Brésil cet été. En club, son avenir semble clair avec un contrat jusqu’en 2028 au paris Saint-Germain.

Marquinhos refuse de faire la saison de trop

Difficile en revanche de se projeter sur un horizon plus lointain car l’ex-défenseur de l’AS Roma est clair : il ne veut pas faire la saison de trop au PSG et ternir son image, excellente auprès des supporters. « L'avenir, malgré un contrat avec le PSG qui court jusqu'en 2028, il n'y pense pas. Quand on lui en parle, il glisse seulement qu'il n'aimerait pas faire la saison de trop. Il sait que tout dépendra de ses performances sur le terrain et il connaît le meilleur moyen d'avoir le choix du roi » glisse à ce propos notre confrère José Barroso. Autrement dit, l’avenir de Marquinhos au Paris Saint-Germain pourrait s’écrire jusqu’en 2028 mais pas plus loin. Le capitaine brésilien aura alors 34 ans. Le moment idéal pour se retirer après une carrière exemplaire dans la capitale ?

Lire aussi

Le PSG va battre un record historique pour ce transfertLe PSG va battre un record historique pour ce transfert
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_275194_0045
Liga

Real : Xabi Alonso l’écoeure, Vinicius claque la porte

ICONSPORT_274378_0112
ASSE

ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon

ICONSPORT_275095_0153
OL

OL : Pierre Ménès démolit un joueur lyonnais

ICONSPORT_275145_0146
Serie A

La Juventus vire Igor Tudor !

Fil Info

13:40
Real : Xabi Alonso l’écoeure, Vinicius claque la porte
13:20
ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon
13:00
OL : Pierre Ménès démolit un joueur lyonnais
12:36
La Juventus vire Igor Tudor !
12:20
L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre
12:00
PSG : Luis Enrique rapporte 75ME à Paris
11:30
OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage
11:00
Habib Beye entraineur de l'OM, un ancien l'annonce

Derniers commentaires

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je ne connais pas.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

De 1904 a 2011, ils ne jouaient pas ? RIRES

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je dis ce que j'ai vu. Rien de plus, rien de moins.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Pas sur ce site car vous êtes prudents par crainte des remontrances futures, mais en vidéo devant le stade après le 6-2 contre le HAC.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

ben en jouant au foot pardi ! tu sais le sport que tu connais pas mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading