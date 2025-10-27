PSG : Marquinhos fait un choix fracassant pour son avenir

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, Marquinhos n’a aucunement l’intention de quitter le club de la capitale. L’international brésilien a toutefois une volonté très forte pour sa fin de carrière.

Les suiveurs de la Premier League promettaient l’enfer à Marquinhos avec la signature au Paris Saint-Germain de l’international ukrainien Illya Zabarnyi cet été. Le club parisien a déboursé plus de 60 millions d’euros pour recruter l’ancien défenseur central de Bournemouth, considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux du championnat anglais à son poste la saison dernière. Zabarnyi a signé au PSG avec l’idée de prendre progressivement la place de Marquinhos et ainsi former la défense du futur avec Willian Pacho.

Reste que pour l’instant, le capitaine parisien de 31 ans est indéboulonnable et ce ne sont pas les premiers mois de Zabarnyi au Paris SG qui vont faire changer d’avis Luis Enrique. Le quotidien L’Equipe évoque justement l’avenir de Marquinhos dans son édition du jour, affirmant sans surprise que le rêve ultime du capitaine parisien est de décrocher la 6e Coupe du monde de l’histoire du Brésil cet été. En club, son avenir semble clair avec un contrat jusqu’en 2028 au paris Saint-Germain.

Marquinhos refuse de faire la saison de trop

Difficile en revanche de se projeter sur un horizon plus lointain car l’ex-défenseur de l’AS Roma est clair : il ne veut pas faire la saison de trop au PSG et ternir son image, excellente auprès des supporters. « L'avenir, malgré un contrat avec le PSG qui court jusqu'en 2028, il n'y pense pas. Quand on lui en parle, il glisse seulement qu'il n'aimerait pas faire la saison de trop. Il sait que tout dépendra de ses performances sur le terrain et il connaît le meilleur moyen d'avoir le choix du roi » glisse à ce propos notre confrère José Barroso. Autrement dit, l’avenir de Marquinhos au Paris Saint-Germain pourrait s’écrire jusqu’en 2028 mais pas plus loin. Le capitaine brésilien aura alors 34 ans. Le moment idéal pour se retirer après une carrière exemplaire dans la capitale ?