Indice UEFA : Pourquoi le PSG a perdu une place au classement

Qu'est ce qu'Allah a avoir avec le foot? Il a déjà en galère grave au moyen orient, il sera pas dispo cet été aux US pour jouer avec une balle 🤣
C'était prévu depuis des mois au vu des trajectoires. Le psg a le Real dans le viseur, c'est déjà énorme
J'ai adoré le joueur, mais faut reconnaître qu'à part a l'arrêt ou sur coup franc ce n'est plus pareil (et ça n'a rien de péjoratif, l'âge touche tout le monde même les plus grands sportifs, c'est inéluctable)
Cette tête de mule ne veut que les radins de la Juve. Il torpille les discussions avec les autres clubs.
On n'a jamais vu l'argent de Botafogo... Par contre on s'est aperçu qu'on a TOUT vendu et que Botafogo qui n'avait jamais mis plus de 5M€ sur un joueur a commencé à dépenser des 30/40/50M€ du jour au lendemain ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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