Indice UEFA : Pourquoi le PSG a perdu une place au classement

Le PSG a beau être double vainqueur de la Ligue des Champions, il a encore du chemin à faire pour être au sommet européen selon l'UEFA.

Double champion d’Europe en titre, le PSG force l’admiration de l’Europe par sa capacité à conserver sa couronne, mais aussi à pratiquer un football offensif, percutant tout en gardant un état d’esprit irréprochable. Le regard a changé sur un club longtemps raillé pour son incapacité à performer en Ligue des Champions malgré les énormes investissements.

La remontée spectaculaire d'Arsenal

Désormais, le PSG est l’ogre européen. Sauf au « ranking UEFA », qui permet de connaitre les têtes de série pour les compétitions européennes. Grâce à son succès à Budapest le mois dernier, Paris était monté sur la troisième marche du podium de classement totalisant les points récoltés sur les cinq dernières années. Le PSG se rapprochait même du Real Madrid, passé deuxième après deux saisons décevantes, et du Bayern Munich, avec 15 points de retard sur les Allemands.

Mais avec la nouvelle saison européenne qui va débuter dès les prochaines semaines pour les premiers tours préliminaires, la saison 2021-2022 est donc rayée de la carte. Et cela permet à Arsenal, qui n’était pas qualifié en Coupe d’Europe lors de cette saison, de faire un spectaculaire bond en avant. Les Gunners, qui ont récolté 44 points la saison dernière grâce à leur parcours quasiment parfait, passent de la 7e à la 2e place. Le PSG redescend donc à la 4e place, à seulement un point du Real Madrid, mais à désormais 8 longueurs du Bayern Munich.

La formation de Luis Enrique paye encore sa saison 2022-2023 qui s’était arrêtée en 1/8e de finale avec une double défaite face au Bayern Munich. Le PSG fait aussi les frais de ses phases de poule mitigée, où il a du passer à deux reprises par les barrages, ce qui empêche un carton plein comme Arsenal a pu le faire cette saison. Il reste donc du travail pour atteindre les sommets européens à Paris, et à moins d’un écroulement total du Bayern Munich, il faudra probablement réaliser le triplé pour aller chercher cette première place.