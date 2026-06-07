PSG : Zaïre-Emery proposé à Manchester United

Auteur d’une saison monstrueuse au PSG, Warren Zaïre-Emery est le 12e homme idéal aux yeux de Luis Enrique. L’international français pourrait néanmoins avoir un rôle bien plus gratifiant à Manchester United.

Il est le joueur le plus utilisé du Paris Saint-Germain en 2025-2026. Profitant des absences d’Achraf Hakimi puis de Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery a toujours joué ou presque . D’abord comme latéral droit puis de nouveau dans son rôle préférentiel de milieu de terrain. Néanmoins, quand l’heure est venue de jouer la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal avec un effectif au complet, Luis Enrique a tranché dans le vif en renvoyant son jeune international français sur le banc.

Un rôle de 12e homme au PSG qui pourrait lasser « WZE » même si ce dernier a toujours clamé qu’il voulait rester toute sa carrière dans la capitale française. Pour le champion du monde 1998 Frank Leboeuf, un départ ferait pourtant le plus grand bien à Zaïre-Emery. L’ancien défenseur des Bleus imagine déjà le Parisien rejoindre Manchester United, de retour avec un projet très ambitieux depuis la nomination de Michael Carrick et la qualification en Ligue des Champions après une superbe 3e place en Premier League

Leboeuf conseille Zaïre-Emery à Man United

« Je pense que ce serait une excellente recrue pour Manchester United, mais il aura besoin de joueurs autour de lui pour réussir » a d’abord lancé l’ex-défenseur de l’équipe de France au micro de CSB avant de poursuivre. « J'apprécie beaucoup Michael Carrick et le travail qu'il a accompli pour Manchester United, et il jouait au même poste que Zaïre-Emery. Je suis donc presque certain qu'il lui donnerait d'excellents conseils pour progresser. Ce serait un excellent choix pour lui. Zaïre-Emery est un guerrier. Il se sacrifiera pour son équipe, c'est certain » a livré Frank Leboeuf.