EdF : La signature de Zidane provoque un premier scandale

La nomination de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France ne fait plus aucun doute mais le processus choisi par Philippe Diallo fait polémique au sein de la FFF, où l’on regrette le peu de concertation sur ce dossier.

Le successeur de Didier Deschamps est déjà choisi depuis plusieurs semaines. Comme attendu, Zinedine Zidane va devenir la semaine prochaine le nouveau sélectionneur de l’équipe de France . L’ancien entraîneur du Real Madrid a un accord avec le président de la Fédération française de football Philippe Diallo depuis un certain temps. Jeudi, l’instance a annoncé la tenue d’une conférence de presse qui se déroulera mardi prochain pour présenter le nouveau sélectionneur, sans pour autant citer le nom de Zinedine Zidane. Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur les coulisses des négociations entre les deux parties et révèle que Philippe Diallo et François Vilotte, le directeur général, ont été seuls à la manoeuvre.

De quoi agacer certains membres de la FFF dont son vice-président Jean-Michel Aulas, lequel a totalement été mis à l’écart des discussions. « Convocation du jeudi pour le mardi suivant ? En pleine période de vacances ? Pour moi, ce sera impossible, la seule possibilité sera la visio, mais ce n'est pas très cool dans la mesure où les journaux sont tous informés avant nous. Je suis perturbé par ce process... Si la conférence de presse est mardi, une réunion avant la fin de la semaine aurait été démocratiquement et amicalement la bienvenue » a lancé Jean-Michel Aulas à ses collègues du comex de la FFF que L’Equipe a pu consulter.

Le gros coup de gueule de Jean-Michel Aulas

Sollicité par le quotidien national pour exprimer davantage sa pensée, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais n’a pas voulu faire de commentaires supplémentaires. Le choix de Philippe Diallo d’agir seul fait d’autant plus polémique en interne que le 15 janvier dernier, le président de la Fédération française de football avait promis d’intégrer le comex à son choix pour la succession de Didier Deschamps. Cela n’aura donc pas été le cas et le patron de la FFF a certainement privilégié l’option individuelle pour éviter les fuites et s’assurer que le dossier Zidane ne capote pas. Sur ce point au moins, son objectif a été atteint.