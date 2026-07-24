EdF : La signature de Zidane provoque un premier scandale

EdF : La signature de Zidane provoque un premier scandale

Equipe de France24 juil. , 9:00
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
La nomination de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France ne fait plus aucun doute mais le processus choisi par Philippe Diallo fait polémique au sein de la FFF, où l’on regrette le peu de concertation sur ce dossier.
Le successeur de Didier Deschamps est déjà choisi depuis plusieurs semaines. Comme attendu, Zinedine Zidane va devenir la semaine prochaine le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien entraîneur du Real Madrid a un accord avec le président de la Fédération française de football Philippe Diallo depuis un certain temps. Jeudi, l’instance a annoncé la tenue d’une conférence de presse qui se déroulera mardi prochain pour présenter le nouveau sélectionneur, sans pour autant citer le nom de Zinedine Zidane. Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur les coulisses des négociations entre les deux parties et révèle que Philippe Diallo et François Vilotte, le directeur général, ont été seuls à la manoeuvre.
De quoi agacer certains membres de la FFF dont son vice-président Jean-Michel Aulas, lequel a totalement été mis à l’écart des discussions. « Convocation du jeudi pour le mardi suivant ? En pleine période de vacances ? Pour moi, ce sera impossible, la seule possibilité sera la visio, mais ce n'est pas très cool dans la mesure où les journaux sont tous informés avant nous. Je suis perturbé par ce process... Si la conférence de presse est mardi, une réunion avant la fin de la semaine aurait été démocratiquement et amicalement la bienvenue » a lancé Jean-Michel Aulas à ses collègues du comex de la FFF que L’Equipe a pu consulter.

Le gros coup de gueule de Jean-Michel Aulas

Sollicité par le quotidien national pour exprimer davantage sa pensée, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais n’a pas voulu faire de commentaires supplémentaires. Le choix de Philippe Diallo d’agir seul fait d’autant plus polémique en interne que le 15 janvier dernier, le président de la Fédération française de football avait promis d’intégrer le comex à son choix pour la succession de Didier Deschamps. Cela n’aura donc pas été le cas et le patron de la FFF a certainement privilégié l’option individuelle pour éviter les fuites et s’assurer que le dossier Zidane ne capote pas. Sur ce point au moins, son objectif a été atteint.
Articles Recommandés
100 Me Pour Diomande Le Real Fait Cabler Le Psg
PSG

100 ME pour Diomandé, le Real fait câbler le PSG

Todibo A Lom Un Premier Accord Crucial Est Trouve
OM

Todibo à l'OM, un premier accord crucial est trouvé

Aladji Bamba
Monaco

Officiel : Monaco vend Bamba à Newcastle pour 41 ME

Deux Recrues Attendues Lasse Relance La Machine
ASSE

Deux recrues attendues, l’ASSE relance la machine

Fil Info

24 juil. , 12:20
100 ME pour Diomandé, le Real fait câbler le PSG
24 juil. , 12:00
Todibo à l'OM, un premier accord crucial est trouvé
24 juil. , 11:44
Officiel : Monaco vend Bamba à Newcastle pour 41 ME
24 juil. , 11:40
Deux recrues attendues, l’ASSE relance la machine
24 juil. , 11:20
Libre après son départ de l'OM, Nadir signe à Hambourg
24 juil. , 11:06
Officiel : Jürgen Klopp nouveau sélectionneur de l’Allemagne
24 juil. , 11:00
L’Argentine fait deux aveux sur la finale contre l’Espagne
24 juil. , 10:40
70 ME en un mois, Nice lui demande l’impossible
24 juil. , 10:20
OL : Matthieu Louis-Jean annonce de mauvaises nouvelles

Derniers commentaires

PSG : Zabarnyi exfiltré en Premier League, c'est confirmé

Le vendre maintenant serait précipité. Je suis sûr que cette saison sera bien différente pour lui. Les défenseurs ont toujours une année d'acclimatation plus compliquée que sur un autre poste. La première année de Pacho n'était pas exceptionnelle non plus et on voit le monstre qu'il est devenu...

EdF : La signature de Zidane provoque un premier scandale

Ah, le père Hoquais ex-futur maire de Lyonnais n'est pas satisafiat !!!

Todibo à l'OM, un premier accord crucial est trouvé

Bon joueur qui fera du bien aux Marseillais

L’OM vire 8 joueurs aux salaires indécents

Et toi dans ta grosse merde

OM : Maxime Chanot va trop loin, les supporters choqués

Et toi la très grosse merde sur ce site

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading